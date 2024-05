IDB Invest

Die Nachhaltigkeitswoche von IDB Invest wird mehr als 500 globale Führungskräfte in Manaus, Brasilien, versammeln

Washington (ots/PRNewswire)

IDB Invest wird seine Vorzeigeveranstaltung IDB Invest Sustainability Week in Manaus, Brasilien, im Herzen des Amazonasgebietes abhalten. Vom 11. bis 13. Juni werden mehr als 500 Führungskräfte aus aller Welt zusammenkommen, um über die Rolle des Privatsektors bei der Steigerung der Wirkung in Lateinamerika und der Karibik zu diskutieren.

Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto "Co-Creating Impact" und bietet ein hochrangiges Forum für CEOs, Regierungsvertreter, Entwicklungsexperten und ESG-Spezialisten, um sich zu vernetzen und bewährte Verfahren in den Bereichen Impact Investing, Amazonien, Inklusion, Bioökonomie und Klimawandel auszutauschen.

"Lateinamerika und die Karibik sind weltweit führend in Bezug auf Natur und biologische Vielfalt und spielen eine zentrale Rolle für das globale Klimagleichgewicht", sagte James Scriven, CEO von IDB Invest. "Der Privatsektor muss eine führende Rolle spielen, wenn es darum geht, nachhaltige Unternehmenslösungen zu verbreiten und Investoren in der Region zu mobilisieren.

In Lateinamerika und der Karibik befindet sich der Amazonas-Regenwald, der ein Viertel des gesamten CO2 auf der Erde absorbiert. Die Wissenschaft ist sich zunehmend einig, dass das Amazonasbecken einen ökologischen Wendepunkt erreicht und dringender Handlungsbedarf besteht.

"Die Welt hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert", sagte Herr Scriven. "Die bisherigen Funktionsprinzipien reichen nicht mehr aus, um die komplexen und sich überschneidenden Herausforderungen von heute zu bewältigen. Durch unser neues Geschäftsmodell "Originate-to-Share" bringt IDB Invest Kunden aus dem Privatsektor mit gleichgesinnten Investoren zusammen, die das Potenzial Lateinamerikas und der Karibik erkennen.

Die Amazonasregion umfasst neun Länder in Lateinamerika und der Karibik mit über 60 Millionen Menschen, darunter Hunderte von indigenen Gruppen. Das Amazonasgebiet ist für die Ökosysteme weltweit von entscheidender Bedeutung und liefert 40 % des Süßwassers in Lateinamerika.

Weitere Informationen über die Veranstaltung finden Sie im Internet: https://www.idbinvest.org/en/sustainability/sustainability-week-2024

Über IDB Invest IDB Invest, ein Mitglied der Interamerikanischen Entwicklungsbankgruppe, ist eine multilaterale Entwicklungsbank, die sich für die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Mitgliedsländer in Lateinamerika und der Karibik durch den privaten Sektor einsetzt. IDB Invest finanziert nachhaltige Unternehmen und Projekte, um finanzielle Ergebnisse zu erzielen und die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung in der Region zu maximieren. Mit einem verwalteten Vermögen von 21 Milliarden US-Dollar und 394 Kunden in 25 Ländern bietet IDB Invest innovative Finanzlösungen und Beratungsdienstleistungen an, die den Bedürfnissen ihrer Kunden in einer Vielzahl von Branchen entsprechen.