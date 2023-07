Panta Rhei PR AG

World Gymnaestrada in Amsterdam als touristische Meister-Choreografie

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

3500 Schweizer Turnende reisen mit Twerenbold nach Amsterdam

Gymnaestrada als touristische Meister-Choreografie

Im Bus, Zug, Flugzeug oder gar im Flussschiff machen sich am 27. und 28. Juli gut 3500 Turnende aus der Schweiz auf den Weg nach Amsterdam, wo vom 30. Juli bis 5. August 2023 die 17. Ausgabe der World Gymnaestrada stattfindet. Der Rundreisespezialist Twerenbold Reisen stemmt als Partner des Schweizerischen Turnverbandes diesen Kraftakt mit einer logistischen Meisterleistung.

Rund 20'000 Teilnehmende aus über 60 Ländern zelebrieren an der World Gymnaestrada vom 30. Juli bis 5. August 2023 in Amsterdam ausgefeilte Turn- und Tanzchoreografien ganz ohne Wettkampf- und Notendruck. Im Vordergrund stehen das Gemeinschaftserlebnis und die Freude an der körperlichen Bewegung. Die Schweiz stellt bei der 17. Ausgabe des grössten internationalen Turnfestivals einmal mehr eine der grössten Delegationen überhaupt. Die allererste World Gymnaestrada fand 1953 in Rotterdam statt. 70 Jahre später kehrt der alle vier Jahre ausgetragene Grossevent in die Niederlande zurück.

Touristisch aus dem Vollen schöpfen

Als offizieller Reisepartner des Schweizerischen Turnverbandes (STV) gewährleistet der Rundreisespezialist Twerenbold aus Baden, dass die Gymnaestrada in Amsterdam für alle Schweizer Teilnehmenden sportlich und logistisch gelingt. 3000 Turnende reisen mit Twerenbold aus der Deutschschweiz an, 500 aus der Romandie. Deren Programme hat bei Twerenbold die Abteilung für Gruppenreisen nach Mass und Bus-Charter auf die Beine gestellt. Das von Kathy Malka geleitete, zehnköpfige Team verfügt beim Erstellen von Gruppenreisen mit individueller Note über ein Knowhow, das inzwischen schweizweit seinesgleichen sucht. «Ein Projekt in der Grössenordnung der World Gymnaestrada war allerdings auch für uns eine Premiere», erklärt Kathy Malka. «Um möglichst allen Bedürfnissen gerecht zu werden, haben wir den Teilnehmenden die Wahl geboten, aus der Schweiz mit dem Zug, Bus, Schiff oder Flugzeug nach Amsterdam zu reisen.» Die Bandbreite der möglichen Anreisearten ist für die Schweizer Turnenden bei der aktuellen Gymnaestrada somit einzigartig gross.

Eigene Flotte am Start

Twerenbold verfügt über eine eigene Flotte mit 65 hochmodernen Reisebussen und mehrere eigene Flussschiffe, die ab Basel auf den nördlichen Wasserstrassen verkehren. Für die World Gymnaestrada in Amsterdam kommt nun neben 25 Reisebussen auch das Flussschiff Excellence Baroness zum Einsatz. Es bietet Platz für 160 Passagiere und ermöglicht während der Gymnaestrada auf dem Wasser ein besonderes Übernachtungserlebnis im schwimmenden Schweizer Grandhotel mit Vier-Sterne-Plus-Komfort.

Reisebus ist bevorzugte Wahl

Mit über 1400 Personen wählte das Gros der Schweizer Delegation den Reisebus als Verkehrsmittel. «Das freut und ehrt uns, weil wir so einen durchgängigen Service aus einer Hand anbieten können. Zudem gilt der Reisebus als mitunter umweltfreundlichstes Verkehrsmittel, womit wir mithelfen, den ökologischen Fussabdruck der Veranstaltung auf diesem Weg partiell zu senken», fährt Malka fort. Twerenbold holt die Turnenden am gewünschten Ort in der Schweiz ab und fährt sie direkt zu ihrer Unterkunft in Amsterdam.

Die 1100 Gymnaestrada-Besuchenden, welche die Anreise auf dem Luftweg bevorzugen, gelangen mit Linienflügen aus Zürich, Basel und Genf nach Amsterdam. «Alle Teilnehmenden der einzelnen Gruppen miteinander auf die gleichen Flüge buchen zu können, war eine echte Herausforderung. Hinzu kommen Kapazitätsengpässe auf den Flughäfen in Amsterdam, Rotterdam und Groningen. Dies verunmöglichte Charterflüge», blickt Kathy Malka zurück.

Begleitprogramm und -services in Amsterdam

Durch die Zusammenarbeit mit einem holländischen Buspartner stellt Twerenbold Reisen den Transfer der Gäste vom Amsterdamer Flughafen oder Hauptbahnhof zu den Unterkünften in der Stadt nahtlos sicher – ebenso wie die Fahrten der Schweizer Teilnehmenden von den Unterkünften zu den verschiedenen Gymnaestrada-Aufführungsorten unter freiem Himmel und in den Sporthallen von Amsterdam. Wie das Turnspektakel gehört für den Grossteil der Teilnehmenden die Übernachtung in der Turnhalle fest zum Gymnaestrada-Erlebnis. «Für all jene, die ein klassisches Bett der Luftmatratze vorziehen, buchten wir vom Hostel bis zum 5-Sternehaus in Amsterdam passende Unterkünfte im gewünschten Preissegment», sagt Malka.

Für Gymnaestrada-Timeouts zwischendurch hat Twerenbold Reisen für die Schweizer Teilnehmenden 15 massgeschneiderte Tagesauflüge kreiert. Die deutsch- und französischsprachig gehaltene Erlebnispalette reicht vom Abstecher an ausgewählte Nordseestrände über besondere Bootserlebnisse in Rotterdam bis zu Holland-Klassikern wie Käse, Holzschuhen oder der weltgrössten Blumenbörse in Aalsmeer. Damit vor Ort während der Gymnaestrada alles möglichst rund läuft, sind nebst über 25 Chauffeuren auch zwei Mitarbeitende von Twerenbold Reisen in Amsterdam persönlich und permanent als Koordinatorinnen für die Schweizer Delegation da.

«Mit Twerenbold Reisen haben wir für die Reiseorganisation der World Gymnaestrada in Amsterdam den idealen Partner an Bord», sagt Sandra Reutemann, Leiterin der Fachgruppe Reisen und Hotels beim Schweizerischen Turnverband. «Die Spezialistinnen von Twerenbold meistern die hochkomplexe Aufgabe enorm kompetent, umsichtig und dienstleistungsorientiert. Wir profitieren von deren riesiger Erfahrung.»

Reisen in guter Gesellschaft

Die Twerenbold Reisen AG ist der Schweizer Pionier für Busrundreisen in Europa. Der Traditionsveranstalter aus Baden setzt bis heute Massstäbe. Die firmeneigene Busflotte besteht aus 65 hochmodernen Fahrzeugen, darunter 35 Luxusbusse der Königsklasse mit grosszügiger Dreier-Bestuhlung und 90 Zentimetern Sitzabstand. Die Reise mit Twerenbold beginnt in der Deutschschweiz wahlweise in einem der fünf Reiseterminals mit moderner Infrastruktur und grossem Parkplatzangebot oder an einem der Einsteigeorte mit bester ÖV-Anbindung. Dank WiFi in allen Bussen surfen Gäste auch im Ausland kostenlos.

Die Rundreisen führen in über 20 Länder – vom Nordkap bis Nordafrika und von Irland bis nach Griechenland. Wachsender Beliebtheit erfreut sich die Anreise ab Zürich per Flugzeug direkt an die Destination. Neben klassischen Rundreisen stehen Musik- und Veloreisen bei Twerenbold hoch im Kurs.

Mit der Abteilung für Gruppenreisen nach Mass und Bus-Charter unterhält Twerenbold eine einzigartige Reise-Boutique. Das zehnköpfige Team um Kathy Malka erstellt massgeschneiderte Reisearrangements. Vom Tagesauflug in der Schweiz bis zur Weltreise macht sie für Gruppen unterschiedlichster Grösse bedürfnisgerecht Reiseträume wahr.

«Wir bieten genussvolle Reiseerfahrungen in guter Gesellschaft und das zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis», erklärt Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe. Zu dieser gehören neben Twerenbold Reisen das Reisebüro Mittelthurgau als führender Anbieter von Fluss- und Kreuzfahrten, Imbach Reisen als Experte für Wanderreisen und Vögele Reisen, der Spezialist für Erlebnisreisen sowie die Reederei Swiss Excellence River Cruise mit 10 Flussschiffen.

Informationen für die Medien

Medienstelle Twerenbold Reisen AG c/o Panta Rhei PR Weinbergstasse 81 8006 Zürich

Reto Wilhelm r.wilhelm@pantarhei.ch T 044 365 20 20