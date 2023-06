IDB Invest

IDB Invest erweitert mit einer 7-jährigen Benchmark-Anleihe seine Präsenz auf dem europäischen Markt

Washington (ots/PRNewswire)

IDB Invest, die Privatsektor-Institution der IDB Group, mit einer Bewertung von Aa1/AA+/AAA, hat über eine 7-jährige festverzinsliche Benchmark-Anleihe 500 Millionen Euro aufgebracht. Dies ist IDB Invests zweite Euro-Anleihe und ihre bisher längste Benchmark-Anleihe.

Die siebenjährige Anleihe zahlt einen jährlichen Kupon von 3,125 % und wird zu Mid-Swaps plus 21 Basispunkte gepreist, was einem Aufschlag von 97,3 Basispunkten gegenüber der Rendite der deutschen Staatsanleihe, mit Fälligkeit im Februar 2030 entspricht. Die Deutsche Bank, die DZ Bank, HSBC und TD Securities fungierten bei der Transaktion als Joint Bookrunner.

Die Nachfrage nach der Transaktion war stark, mit über 40 Investoren, die Bestellungen für über 1 Milliarde Euro aufgegeben haben (einschließlich eines Interesses von 75 Millionen Euro von den gemeinsamen Hauptemissionsbanken) Die Banken und Zentralbanken/offizielle Institutionen nahmen die meisten Zuteilungen vor (49 % bzw. 33 %); der Rest ging an Vermögensverwalter (11 %), Versicherungen/Pensionsfonds (6 %) und andere Anleger (1 %). Die Anlegernachfrage war geografisch gut verteilt, wobei die Beteiligung zwischen Deutschland/Österreich/Schweiz (25 %), Großbritannien/Irland (24 %), Benelux (14 %), übriges Europa/MEA (11 %) und Asien (10 %), Italien (9 %), Skandinavien (6 %) und Frankreich (2 %) aufgeteilt war.

IDB Invest ist bestrebt, Möglichkeiten für Investitionen in eine nachhaltige Entwicklung in Lateinamerika und der Karibik zu schaffen.

Investorenverteilung Verteilung nach geografischem Standort % Verteilung nach Anlegertyp % Deutschland/Österreich/Schweiz 25 % Banken 49 % Großbritannien/Irland 24 % Zentralbanken / offizielle Institutionen 33 % Benelux 14 % Vermögensverwalter 11 % Übriges Europa / MEA 11 % Versicherungen/Vorsorgekassen 6 % Asien 10 % Sonstige 1 % Italien 9 % Skandinavien 6 % Frankreich 2 %

Transaktionsübersicht Emittent: Inter-American Investment Corporation (IDB Invest) Emittentenbewertung: Aa1/AA +/AAA (Moody's/S & P/Fitch) (alle drei mit stabilem Ausblick) Format: Globales Schuldenprogramm Menge: 500 Millionen Euro Erfüllungstag: 7. Juni 2023 Kupon: 3,125 % p.a. Endfälligkeit: 7. Juni 2030 Ausgabepreis: 99,820 % Emissionsrendite: 3,154 % Auflistung London Stock Exchange Abrechnungssysteme: Euroclear und Clearstream Joint Lead Manager: Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC und TD Securities

Informationen zu IDB Invest

IDB Invest, ein Mitglied der IDB-Gruppe, ist eine multilaterale Entwicklungsbank, die sich der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Mitgliedsländer in Lateinamerika und der Karibik durch den Privatsektor verschrieben hat. IDB Invest finanziert Unternehmen und Projekte, um finanzielle Ergebnisse zu erzielen und nachhaltige Entwicklungen in der Region zu maximieren. Mit einem Portfolio von $15.3 Milliarden in Vermögensverwaltung und 375 Kunden in 25 Ländern bietet IDB Invest innovative Finanzlösungen und Beratung, die die Bedürfnisse seiner Kunden in einer Vielzahl von Branchen erfüllen.