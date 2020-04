IDB Invest

IDB Invest steigert aufgrund wachsender Krise Finanzierung gegen Auswirkungen von COVID-19 von 5 auf 7 Milliarden USD

Heute hat IDB Invest, Mitglied der IDB Group, die Genehmigung des Aufsichtsrates erhalten, die Maßnahmen gegen COVID-19 auf Finanzierungen in Höhe von 7 Milliarden USD zu steigern, darunter weitere 500 Millionen USD langfristiger Investitionen sowie 1,5 Milliarden USD bei der Außenhandelsfinanzierung. IDB Invest plant, neben den 7 Milliarden USD noch Kapital von Drittinvestoren zu mobilisieren.

Angesichts der sich vertiefenden Krise hat der Aufsichtsrat von IDB Invest eine Steigerung der Kapazitäten der Kreditvergabe genehmigt, um neue und vorhandene Klienten zu unterstützen, die sich im Ergebnis der Pandemie und des wirtschaftlichen Abschwungs kurzfristigen finanziellen oder betrieblichen Problemen gegenübersehen. Das Ziel lautet, Eingriffe zu finanzieren, welche Engpässe der Gesundheitsversorgung mildern, den Abbau von Arbeitsstellen verhindern, Lieferketten und Einnahmequellen aufrechterhalten - speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Die langfristige Entwicklung von IDB Invest erfolgt in der Form der Bereitstellung von Liquidität und Arbeitskapital für Firmen in Sektoren wie Tourismus, Agrar, Produktion und Technologie, Banken, Nichtbanken, Außenhandels- und Lieferkettenfinanzierung mit Schwerpunkt bei den KMUs, sowie Infrastrukturprojekten für fortlaufende Auswirkungen bei der Entwicklung. IDB Invest engagiert sich speziell in Ländern in der Karibik und Zentralamerika, die von der Krise wahrscheinlich am stärksten beeinträchtigt werden.

Es wird erwartet, dass mit der Abnahme von Liquidität, die durch die Kapitalflucht aus Schwellenmärkten verschlimmert wird, die Nachfrage nach Unterstützung für Handelsfinanzierung der Importeure und Exporteure des Bereichs KMU wächst. Im März 2020 verzeichnete das Programm "Trade Finance Facilitation" (Programm für Erleichterungen der Außenhandelsfinanzierung) im Jahresvergleich eine Volumensteigerung um 245 %. Um Kunden und deren KMUs zu unterstützen, die bei Kreditkrisen oftmals von Außenhandelsfinanzierung profitieren, wird IDB Invest sein Programm der Garantien und Kredite um 1,5 Milliarden USD auf insgesamt 3 Milliarden USD aufstocken.

Um die hohe Nachfrage nach Finanzierung zu verwalten, setzt IDB Invest seine Prioritäten bei den Klienten auf Grundlage gesunder Kreditgrundlagen, Nachhaltigkeit in Bezug auf Umwelt, Soziales und Finanzen, Beitrag zu den Zielen der nachhaltigen Entwicklung der UN und dem Demonstrationseffekt für die örtliche Wirtschaft.

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2789057-1&h=2616014826&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2789057-1%26h%3D3763967815%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.idbinvest.org%252F%26a%3DIDB%2BInvest&a=IDB+Invest , ein Mitglied der IDB Group, ist eine multilaterale Entwicklungsbank, die sich der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Mitgliedsländer in Lateinamerika und der Karibik durch den Privatsektor verschrieben hat. Die IDB Invest finanziert nachhaltige Unternehmen und Projekte, um Finanzresultate zu erzielen und die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung in der Region zu maximieren. Mit einem Portfolio von 12,1 Milliarden USD an verwaltetem Vermögen und 333 Kunden in 24 Ländern bietet IDB Invest innovative Finanzlösungen und Beratungsdienste an, die dem Bedarf der Klienten entsprechen.

