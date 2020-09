Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Seidenstraße: WIEIE 2020 startet in Changzhou, China

Beijing (ots/PRNewswire)

Die Weltausstellung 2020 World Industrial and Energy Internet Expo & International Industrial Equipment Exhibition (WIEIE 2020) startete am Mittwoch in Changzhou, Provinz Jiangsu, China, mit dem Ziel, eine Austausch- und Kooperationsplattform für die Entwicklung des industriellen Internets, des Energie-Internets, der intelligenten Stadt und der fortgeschrittenen Produktionstechnologie zu bieten.

Unter dem Motto "New industry, New energy, New infrastructure and New power" wird die Expo Hunderte von Experten aus dem In- und Ausland, wissenschaftliche Vertreter von Unternehmen und Regierungsbeamte zusammenbringen, um während der 10-tägigen Expo ihre Ansichten und Erfahrungen auszutauschen und den neuen Trend der industriellen Entwicklung zu erkunden.

Als Produkt der tiefen Integration der neuen Generation von Informationstechnologie und Produktion ist das industrielle Internet ein Schlüssel zur Förderung der Integration der digitalen Wirtschaft und der Realwirtschaft und wird zu einem wichtigen Motor für die Förderung einer qualitativ hochwertigen wirtschaftlichen Entwicklung.

In den letzten Jahren sind die intelligente Produktion und die intelligente Energie durch die weitere Verbesserung des Ökosystems der intelligenten Fertigung zu wichtigen Zeichen für den Fortschritt Changzhous beim Aufbau der Sternenstadt der intelligenten Fertigung geworden.

"Changzhou verfügt über eine gute industrielle Grundlage, reichhaltige Nutzerressourcen und ein lebenswertes ökologisches Umfeld für die Entwicklung des industriellen Internets und des Energie-Internets", sagte Qi Jiabin, Sekretär des Kommunalausschusses des KPC Changzhou.

"In der Zukunft wird die Stadt die Chancen ergreifen, um eine tief greifende Integration von Internet, großen Datenmengen, künstlicher Intelligenz und realer Wirtschaft zu fördern und eine Spitzenstadt für industrielles Internet und Energie-Internet mit besseren Infrastrukturen, stärkeren branchenführenden Fähigkeiten und einem höheren Maß an Offenheit und Zusammenarbeit aufzubauen." Fügte Qi hinzu.

Während der Expo wurde auch eine Cloud-Ausstellungshalle in Betrieb genommen, die 4 Bereiche mit den Themen industrielles Internet, Energie-Internet, Black Tech und Hauptausrüstung umfasst. Nahezu 100 namhafte Unternehmen werden auf der Cloud-Ausstellung ihre Produkte aus vielen Bereichen wie Al, Cloud Computing und große Datenmengen, Kommunikationsverbindungen und industrielle Internetsicherheit, digitalisierte Fabrik, Energie-Internetplattform und Produktanwendung und Smart City zeigen.

Unter den zehn Themenaktivitäten der WIEIE 2020 fand am Dienstag das Industrial Internet Talents and Education Forum in Changzhou Science & Education Town statt. Es erforschte neue Wege der Talentausbildung, die von Universitäten und industriellen Internet-Unternehmen gemeinsam beschritten wurden, mit dem Ziel, Changzhou zu einer Spitzenstadt der intelligenten Fertigung mit Talentförderung zu machen.

