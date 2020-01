Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: "Ecosphere Economy" verleiht der Globalisierung neue Dynamik, sagt Vorsitzender von Yili

Die "Ecosphere Economy" mit den Merkmalen Offenheit, Inklusivität, Innovation und Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen (Win-Win) werde der wirtschaftlichen Globalisierung neue Dynamik verleihen, sagte Pan Gang, Vorsitzender der chinesischen Großmolkerei Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. am Dienstag.

Pan Gang betonte in seiner Rede auf der Konferenz bezüglich der wirtschaftlichen Aussichten Chinas im Rahmen des jährlichen Weltwirtschaftsforums (WEF) unter den schneebedeckten Gipfeln von Davos, dass die Ecosphere Economy für die Weltwirtschaft der Zukunft zu einem wichtigen Entwicklungsmuster wird. Seine Anmerkungen erzielten im Rahmen des Treffens breite Aufmerksamkeit.

"Yili wird eine weltweite Health Ecosphere für eine Win-win-Entwicklung der globalen Gesundheitsbranche aufbauen und mit allen Gruppierungen zusammenarbeiten, um über Fragen der Gesundheit zu sprechen, ein funktionierendes Ökosystem zu schaffen und gesundheitliche Vorteile für eine nachhaltige Welt mit positiver Zukunft zu teilen", sagte Pan Gang.

Der thematische Schwerpunkt des Forums in Davos lautet in diesem Jahr "Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World" (Akteure für eine kohärente und nachhaltige Welt). Pan Gang merkte an, dass die nachhaltige Entwicklung der Branche für gesunde Nahrungsmittel auf einer weltweiten Zusammenarbeit der gesamten Lieferkette beruht, welche ein System zum gegenseitigen Nutzen bildet.

Pan Gang war auf dem Forum in Davos 2006 der erste Unternehmer der chinesischen Lebensmittelbranche und erhielt in jenem Jahr die Auszeichnung der Young Global Leaders. Yili ist unter Leitung von Pan Gang von der Top-Molkerei Chinas zur Top-Molkerei Asiens herangewachsen und gehört jetzt zu den weltweit führenden Firmen.

Yili konnte beim Aufbau der "Ecosphere Economy" durch Integration globaler Ressourcen und Kapazitäten erste Ergebnisse erzielen. Dazu gehören der Ausbau des Europe Innovation Center in den Niederlanden, die Etablierung des Sino-U.S. Food Wisdom Valley in den USA, die Enthüllung einer Produktionsbasis für Ozeanien in Neuseeland, der Erwerb von Westland, der zweitgrößten Molkereikooperative in Neuseeland, der Erwerb von Chomthana Co. Ltd, des größten Herstellers von Speiseeis in Thailand, sowie der Bau des Yili Future Intelligence and Health Valley im chinesischen Hohhot.

Im Zuge des Baus der Ecosphere Economy hat Yili seine globale Präsenz erweitert und seine internationalen Kapazitäten durch umfassende Kooperationen ausgebaut.

Des weiteren arbeitet Yili mit ca. 20 Partnern bei der Einrichtung einer globalen Entwicklungsallianz für Partnerschaft im Gesundheitswesen (Global Health Partnership Development Alliance) zusammen und agiert mit 13 globalen strategischen Partnern wie Tetra Pak, Firmenich und Cargill, um ein nachhaltiges, globales Lieferkettennetzwerk zu formen.

Außerdem teilt Yili seine Vision mit Partnern in anderen Sektoren und arbeitet mit dem World Wildlife Fund, um den Schutz von Feuchtgebieten voranzubringen und am Bau biologischer Bauernhöfe zu arbeiten.

Die Ecoshpere Economy glänze speziell im Kontext der wirtschaftlichen Globalisierung, sagte Pan Gang und merkte an, dass eine gegenseitige Kooperation zum großen Traum einer Welt integral geteilter Gesundheit (World Integrally Sharing Health) beitragen werde.

