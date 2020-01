Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Aktive Teilnahme seitens Haier an gemeinnützigen Vorhaben weltweit

Der chinesische Haushaltsgerätekonzern Haier operiert als Unternehmen schon lange unter dem Aspekt der sozialen Verantwortung und der Förderung gemeinnütziger Aktivitäten.

Im vergangenen Jahr schuf das Unternehmen die internationale, gemeinnützige Aktion mit dem Namen "Meet Global Haier, Enjoy Smart Life: Snapshot Haier" (Global Haier kennenlernen, ein vernetztes Leben genießen: Momentaufnahme Haier), mit der Nutzern in aller Welt durch die Vermittlung von Stärke und Fürsorglichkeit eine gesunde Lebensweise ermöglicht werden soll.

AQUA, eine weltweite Marke von Haier, die 2015 offiziell in Indonesien auf den Markt gebracht wurde, nahm sich Haiers Philosophie zu Herzen und legt hohen Wert auf gemeinnützige Unternehmungen. Im vergangenen Jahr setzte es die "Snapshot Haier"-Initiative positiv um, indem es Fernseher, Kühlschränke, Waschmaschinen, Briefpapier und Bücher an Kinder in einem Waisenhaus vor Ort sandte, um ihnen durch diese Zuwendung seine Fürsorge zu zeigen.

In den Philippinen nimmt Haier zudem aktiv an gemeinnützigen Vorhaben teil. So spendete das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Reihe dringend benötigter Haushaltsgeräte und Unterrichtshilfen an eine Wohlfahrtseinrichtung vor Ort.

Das Unternehmen verfolgt einen ortsbezogenen Ansatz, um dem Bedarf von Nutzern weltweit durch spezifisch angepasste Produkte gerecht zu werden.

In Thailand konnte sich Haier stark etablieren, wobei der Erfolg von Haier in dem Land auf lokalisiertem Marketing, der aktiven Kommunikation mit den Nutzern, der Analyse von Markttrends und der Entwicklung differenzierter Produkte beruht. Das Unternehmen ist ständig bemüht, die Anforderungen der Kunden zu bestimmen, um auf sie abgestimmte Produkte für den thailändischen Markt zu entwickeln.

In Russland eröffnete Haier im vergangenen Jahr ein Waschmaschinenwerk, das erste, in Europa von China erbaute, vernetzte Fertigungswerk, das auf der COSMOPlat-Plattform basiert. Hierzu beschäftigte das Unternehmen Forschungs- und Entwicklungsfachkräfte, Mitarbeiter und Vertriebsvertreter vor Ort, um dem lokalen Markt besser gerecht zu werden und einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Bis heute konnte das Werk direkt vor Ort über 800 Arbeitsplätze schaffen und somit Impulse für das Wirtschaftswachstum vor Ort setzen.

