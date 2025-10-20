Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Ausstellung: Anni Albers. Constructing Textiles (7.11.2025–22.2.2026)

Bild-Infos

Download

Liebe Medienschaffende

Anni Albers (1899–1994) ist eine der bedeutendsten Künstler:innen und Designer:innen des 20. Jahrhunderts. Nach ihrer Ausbildung am Bauhaus in Weimar, Dessau und Berlin emigrierte sie 1933 in die USA, wo sie sich als Weberin, Textildesignerin und bildende Künstlerin etablierte. Neben ihren berühmten bildnerischen Webarbeiten widmete sich Albers auch der Entwicklung neuer Textilien für Gebäude und Innenräume, sogenannter «nützlicher Objekte». Ihre innovativen Gestaltungsgrundsätze und ihr experimenteller Umgang mit dem Material inspirieren bis heute.

Vom 7. November 2025 bis 22. Februar 2026 zeigt das Zentrum Paul Klee die erste Einzelausstellung der Künstlerin in der Schweiz. Die Ausstellung zeigt Arbeiten aus allen Schaffensperioden, mit besonderem Augenmerk auf die architektonischen Interventionen, und beleuchtet so die Verbindung von Kunst, Textil und Architektur, von Bauen und Weben in Anni Albers Werk.

Wir laden Sie herzlich zur Medienvorbesichtigung mit den Kuratorinnen Fabienne Eggelhöfer, Zentrum Paul Klee, Bern, und Brenda Danilowitz, Josef and Anni Albers Foundation, Bethany, CT, am Mittwoch, 5. November 2025 um 10:00 im Zentrum Paul Klee ein. Bitte melden Sie sich via press@zpk.org für die Vorbesichtigung an. Sollten Sie an einem Interview nach dem Medienrundgang interessiert sein, geben Sie uns bitte aus organisatorischen Gründen vorab Bescheid.

Das Mediendossier sowie Pressebilder zur Ausstellung finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

Herzliche Grüsse

Cédric Zubler

Kommunikation & Medienarbeit

Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

Pressestelle Zentrum Paul Klee Monument im Fruchtland, 3006 Bern press@zpk.org | +41 31 328 09 93 zpk.org

Individueller Ausstellungsbesuch Medienschaffende mit gültigem Presseausweis können die Ausstellungen im Zentrum Paul Klee gratis besuchen. Bitte akkreditieren Sie sich im Vorfeld mit dem digitalen Formular.