Alt OKB-Direktor Paul von Wyl feiert seinen 100. Geburtstag

Zum Gespräch mit Margrit Koch

Sarnen, 19. August 2025 – Der ehemalige Direktor der Obwaldner Kantonalbank (OKB), Paul von Wyl, feiert am 24. August seinen 100. Geburtstag. Die heutige CEO Margrit Koch hat Paul von Wyl vor wenigen Wochen getroffen und sich mit ihm über seine Zeit bei der OKB ausgetauscht. Ein Gespräch über Lohnverhandlungen, lange Nächte in der Bank und das Klosterdorf Engelberg.

Paul von Wyl trat 1944 als Lernender in die OKB ein und blieb ihr 43 Jahre erhalten. Er war Lernender, langjähriger Leiter der Filiale Engelberg und von 1974 bis zu seiner frühzeitigen Pensionierung 1987 Bankdirektor. In seiner Zeit als Direktor wuchs die Bilanzsumme von 370 Millionen auf 1,05 Milliarden Franken. «Heute liegt sie bei mehr als 6 Milliarden Franken», weiss Paul von Wyl korrekt zu berichten. Dank der täglichen Zeitungslektüre ist er gut über die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Themen informiert – natürlich auch über die OKB, seine «einzige Bank».

Kontakt
Fabienne Iten, Leiterin Unternehmenskommunikation
Obwaldner Kantonalbank, Im Feld 2, 6060 Sarnen
Telefon 041 666 22 16,  fabienne.iten@okb.ch
