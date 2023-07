Academia Group Switzerland AG

Einladung: Eröffnung Kubus auf dem WIN4 Areal

Das neu erbaute Gebäude namens «Kubus» vom Sportbusinesspark WIN4 in Winterthur wird in Kürze mit Leben gefüllt. So werden ab August 2023 mehr als 250 Kinder und Jugendliche eine der verschiedenen Academia Schulen besuchen. Gerne laden wir Sie zur feierlichen Eröffnung am Dienstag, 11. Juli 2023 um 10.30 Uhr ein.

Programm Eröffnungszeremonie

Beginn: 10.30 Uhr, vor dem «Kubus», Grüzefeldstrasse 32, 8400 Winterthur

Begrüssung der Anwesenden und kurze Ansprache durch Jürg Hofmann, Verwaltungsrat der WIN4 AG.

Kurze Ansprache durch Andreas Földényi, Co-CEO Academia Group Switzerland

Kurze Ansprache durch Michael Künzle, Stadtpräsident von Winterthur

Symbolisches Durchschneiden des roten Bandes zur Eröffnung des neuen Gebäudes

Anschliessend Besichtigung des Gebäudes und Apéro

Zur Eröffnungszeremonie mit anschliessendem Apéro laden wir Medienschaffende herzlich ein.

Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme bis zum Freitag, 7. Juli 2023 per Mail an pr@academia-group.ch.

Wir freuen uns darauf, Sie im «Kubus» willkommen zu heissen und gemeinsam diesen bedeutenden Meilenstein für Academia, WIN4 und die Stadt Winterthur zu feiern. Bei Fragen oder Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Über Academia Group

Academia ist einer der grössten privaten Bildungsanbieter in der Schweiz. Rund 1000 engagierte Lehrpersonen und motivierte Fachkräfte setzen sich an über 20 Standorten dafür ein, dass Menschen ihre persönlichen Bildungsziele erreichen. In Winterthur ist Academia aktuell mit der Academia Bilingual School (zweisprachige Tagesschule) und Academia Integration (Integrationsprogramme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene) präsent. Ab August 2023 werden die Angebote im WIN4 zusammengeführt und durch das englischsprachige Gymnasium der Academia International School sowie der Swiss Academy Zürich ergänzt.

www.academia-group.ch

Über WIN4

Der Winterthurer Sportbusinesspark WIN4 ist ein vielseitiges Sportareal, das sich auf die 4 Kernbereiche Sport, Gesundheit, Ausbildung und Events fokussiert. Dank der modernen AXA ARENA und einer breit gefächerten Mantelnutzung sportaffiner Unternehmungen, kann sich der Leistungs- und Breitensport optimal positionieren. Den Sportler/innen stehen grossartige Trainingsmöglichkeiten und Hallenangebote für den Wettkampfs- und Trainingsbetrieb zur Verfügung. WIN4 schafft professionelle Strukturen für Sport und Bildung und ist zugleich auch einzigartige Eventlocation für Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft.

www.win-4.ch

Kontakt Medienstelle Academia Group Für weitere Fragen zur academia Bildungsgruppe steht Ihnen Frau Diana Widmer, Leiterin Marketing und Kommunikation, gerne zur Verfügung: Tel.: +41 58 440 92 56, E-Mail: diana.widmer@academia-group.ch Auf unserem Mediendownload finden Sie zudem unsere aktuellsten Medienmitteilungen: https://www.academia-group.ch/group/de/ueber-uns/media.html