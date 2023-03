Academia Group Switzerland AG

Einladung: Podiumsdiskussion Stars made in Basel

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Wie erfolgreich ist Talentförderung in Sport, Musik und Tanz in der Schweiz? Wie lässt sich die Talentförderung mit Schule und Ausbildung vereinbaren? Über dieses Thema diskutieren am 23. März 2023 Expertinnen und Experten im St. Jakob-Park. Zur öffentlichen Podiumsdiskussion sind Medienschaffende herzlich eingeladen.

Wie erfolgreich ist Talentförderung in Sport, Musik und Tanz in der Schweiz? Wie lässt sich die Talentförderung mit Schule und Ausbildung vereinbaren? Über dieses Thema diskutieren am 23. März 2023 Expertinnen und Experten im St. Jakob-Park. Zur öffentlichen Podiumsdiskussion sind Medienschaffende herzlich eingeladen.

Unter dem Motto «Stars made in Basel» laden Academia Matura und Swiss Academy Basel zu einer Podiumsdiskussion mit anschliessendem Apéro ein.

Unter der Leitung von Olivier Borer, Moderator SRF Sport diskutieren ab 18.00 Uhr:

- Sophie Herzog, Profiathletin, PhD Studentin ETH Zürich

- Stephan Schmidt, Gitarrist, Direktor Hochschule für Musik FHNW

- Richard Wherlock, Tänzer, Choreograph, Ballettdirektor Theater Basel

- Marcel Herzog, Talentmanager FC Basel 1893

Medienschaffende sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Informationen zur Veranstaltung und Anmeldemöglichkeit finden Sie unter www.next-event.ch

Über Academia Matura

Academia Matura Schools begleitet Jugendliche und Erwachsene seit über 10 Jahren individuell zur internationalen Maturität, den International A Level. Das Studienprogramme werden für jeden Schüler und jede Schülerin massgeschneidert, sodass höchste Flexibilität für Sport, Musik, Kunst oder Berufstätigkeit neben der Schule bleibt. Standorte in Basel, Bern, Aarau, Luzern und Zürich sowie Online-Learning stellen sicher, dass sich die Schule auch geografisch den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler anpasst.

Über Swiss Academy Basel

Die Swiss Academy Basel bereitet als vierjähriges, englischsprachiges Sport-, Tanz- und Musikgymnasium seine SchülerInnen auf eine weltweit anerkannte internationale Maturität, die International A Levels, vor. Der flexible und auf Exzellenz ausgerichtete Lehrplan machen die International A Levels zu einer perfekten gymnasialen Ausbildung für junge Talente im Sport-, Tanz- und Musikbereich. In einem anregenden und zugleich persönlichen Lernumfeld fördert die Swiss Academy Basel ihre SchülerInnen individuell und unterstützt sie dabei, ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen.

Kontakt Medienstelle Academia Group Für weitere Fragen zur academia Bildungsgruppe steht Ihnen Frau Diana Widmer, Leiterin Marketing und Kommunikation, gerne zur Verfügung: Tel.: +41 58 440 92 56, E-Mail: diana.widmer@academia-group.ch Auf unserem Mediendownload finden Sie zudem unsere aktuellsten Medienmitteilungen: https://www.academia-group.ch/group/de/ueber-uns/media.html