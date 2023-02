Swiss Boarding Schools Disentis & Zurich öffnet im August 2024 ihre Türen

Academia Group Switzerland AG

Das Kloster Disentis und Academia Group erweitern gemeinsam das Schulangebot. Die Swiss Boarding Schools Disentis & Zurich wird ab August 2024 an den beiden Standorten Disentis und Winterthur/Zürich eine englischsprachige Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten.

Das Kloster Disentis und Academia Group erweitern gemeinsam das Schulangebot. Die Swiss Boarding Schools Disentis & Zurich wird ab August 2024 an den beiden Standorten Disentis und Winterthur/Zürich eine englischsprachige Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten. Das Joint Venture wird durch das Kloster Disentis und die Academia Group gebildet. Das Kloster Disentis mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Internatsschule und die Academia Group als eine der grössten Anbieterinnen in der Schweiz der englischsprachigen Maturität, den International A Levels, ergänzen sich optimal.

Neben dem bereits bestehenden Gymnasium ergänzt das Kloster Disentis sein schulisches Angebot in Kooperation mit der Academia Group per August 2024 um ein englischsprachiges Gymnasium mit international anerkanntem Abschluss in Disentis und in Winterthur/Zürich.

Neu: englischsprachiges Gymnasium in Disentis

Mit dem zusätzlichen Angebot erschliesst sich das Kloster Disentis ein neues Geschäftsfeld. Tom Etter, Rektor des Gymnasium & Internat Kloster Disentis (GKD) und Co-CEO der neuen Schule führt aus: «Wir haben festgestellt, dass bei ausländischen Schülerinnen und Schülern eine grosse Nachfrage nach den International A Levels oder dem IB (International Baccalaurat) besteht». Insbesondere die International A Level bieten eine hohe Flexibilität bei der Fächerwahl und sind dank der weltweit hohen Anerkennung bei international ausgerichteten Familien sehr beliebt. Mit der Academia Group verfügt das Kloster Disentis zudem über eine Partnerin, die seit mehreren Jahren erfolgreich englischsprachige Gymnasien in Basel und Zürich führt.

Mountain & City Campus

Als einzige Schweizer Internatsschule bietet die Swiss Boarding Schools Disentis & Zurich zudem die Wahl entweder in den Bergen oder in der Stadt zu wohnen: In Winterthur entsteht ein zweiter Campus, der im Endausbau rund 70 Jugendlichen ein Zuhause und eine Schule bieten wird. Roman Meier, Co-CEO der Swiss Boarding Schools Disentis & Zurich meint: «Getreu dem Motto der Schule ‘The choice is yours’ können unsere Schülerinnen und Schüler zwischen Freizeitaktivitäten in den Bergen und urbanem Lebensgefühl in Winterthur und Zürich bzw. einer Unterbringung im ehrwürdigen Kloster Disentis und einem topmodernen Neubau in Winterthur wählen.»

Schweizer Maturität weiterhin Kerngeschäft in Disentis

Das bestehende Angebot des Gymnasium & Internat Kloster Disentis wird wie bisher weitergeführt. Schülerinnen und Schüler aus der Region aber auch aus der ganzen Schweiz können sich auch in Zukunft am GKD auf die schweizerische Maturität vorbereiten. «Das neue Angebot bereichert unsere Schulgemeinschaft. Die Jugendlichen werden vom Austausch mit den internationalen Schülerinnen und Schüler profitieren», ist Etter überzeugt.

Die beiden englischsprachigen Internatsschulen werden ab August 2024 in Winterthur und Disentis ihre Türen öffnen.

Über das Gymnasium & Internat Kloster Disentis

Das Gymnasium & Internat Kloster Disentis ist zugleich ein öffentliches Gymnasium im Kanton Graubünden sowie ein privates Gymnasium und verfügt über ein angegliedertes Internat. Die Geschichte reicht zurück bis zur Gründung des Kloster Disentis vor rund 1400 Jahren.

Die Schule bietet ein Langzeit- und ein Kurzzeitgymnasium mit höchsten Qualitätsansprüchen an. Die benediktinisch-humanistische Bildung legt Wert auf eine ganzheitliche Entwicklung der Jugendlichen. Die überschaubare Grösse von rund 150 Schülerinnen und Schülern erlaubt einen sehr persönlichen Umgang in einer familiären Atmosphäre.

www.gymnasium-disentis.ch

Über Academia Group

Academia ist einer der grössten privaten Bildungsanbieter in der Schweiz. Sie ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen, in dem langfristige Ziele das Handeln bestimmen. Rund 1000 motivierte Lehrpersonen und Fachkräfte setzen sich an über 20 Standorten dafür ein, dass Menschen ihre persönlichen Bildungsziele erreichen. Das Angebot deckt Bildung für das ganze Leben ab: bilingualer Vor- und Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe sowie englischsprachiges Gymnasium, Maturitätsprogramme für Jugendliche und Erwachsene bei Academia Schools, Stützunterricht und Prüfungstraining bei Academia Nachhilfe, Fremdsprachen bei Academia Languages sowie schulische und berufliche Integrationsprogramme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei Academia Integration.

www.academia-group.ch

