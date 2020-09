MM: Betriebsbewilligung Academia Sekundarschule Reinach (BL)

Academia Group Switzerland AG

Das Amt für Volksschulen des Kantons Basel-Landschaft erteilt der Sekundarschule Academia in Reinach (BL) eine unbefristete Betriebsbewilligung ab dem Schuljahr 2020/21.

Basel, 8. September 2020 - Seit 2015 führt die Academia in Reinach (BL) eine private Sekundarschule, in der Kinder und Jugendliche frei von Druck und Überforderung auf eine weiterführende Schule oder eine berufliche Grundbildung vorbereitet werden. Seit dem Schuljahr 2019/20 bietet die Academia neu auch eine 5. und 6. Primarschulstufe an. Der Unterricht orientiert sich am offiziellen kantonalen Lehrplan 21. Nach befristeten Bewilligungen seit 2015 erteilte das Amt für Volksschulen Basel-Landschaft nun der Sekundarschule eine unbefristete Betriebsbewilligung ab dem Schuljahr 2020/21.

Ohne Druck Kompetenzen entwickeln.

Unsere offiziell anerkannte Privatschule hat sich auf Lernen ohne Druck und individueller Förderung mit garantierten Anschlusslösungen spezialisiert. Ziel der Schule ist es, dass Schülerinnen und Schüler in einem stimmigen Umfeld ihr individuelles Potenzial entfalten können. In kleinen Lerngruppen von sechs bis maximal 12 Schülerinnen und Schülern vermitteln unsere engagierten Lehrpersonen den Lernstoff nach den Vorgaben des Kantons Basellandschaft (Lehrplan 21).

Übertritt ohne Selektionsdruck dank hoher Durchlässigkeit der Niveaus.

Für jeden Schüler und jede Schülerin werden persönliche Lern- und Arbeitspläne erstellt, die fortlaufend angepasst werden. Der Übergang von der Primar- in die Sekundarschule erleben die Kinder ohne übermässigen Leistungsdruck. In der Sekundarschule ist die Durchlässigkeit der drei Leistungszüge sehr hoch; eine definitive Zuteilung wird bis zum Beginn des 9. Schuljahrs vorgenommen. Sowohl beim Übertritt an unsere Sekundarschule wie auch auf eine weiterführende Schule oder Berufsbildung können die Schülerinnen und Schüler auf die Unterstützung unserer motivierten und erfahrenen Lehrpersonen zählen.

Was für uns dazugehört.

An unserer Schule unterrichten wir nicht nur die Inhalte des Lehrplans, sondern fördern gezielt die persönliche Entwicklung, wie auch die Selbst-, Arbeits- und Sozialkompetenz. Einen grossen Stellenwert hat auch die Förderung der Kreativität und Innovation. Sowohl in der Primar- wie auch in der Sekundarstufe erhalten die Kinder zusätzlich Einzelbetreuung und eine ihren Stärken und Schwächen angepasste Förderung.

Academia garantiert Qualität.

Qualität bedeutet für uns, dass unsere jugendlichen und erwachsenen Schülerinnen und Schüler ihre Ziele mit Begeisterung, Leidenschaft und Erfolg erreichen. Wir messen die Qualität des Unterrichts am Urteil und an den erreichten Noten unserer Schülerinnen und Schülern. Unser oberstes Qualitätsziel ist, dass unsere Schülerinnen und Schüler ihre Zertifikate erfolgreich erwerben können. Als anerkannte Privatschule unterstehen wir der Aufsicht der kantonalen Schulbehörden.

