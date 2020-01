Academia Group Switzerland AG

MM: Neueröffnung academia in Sissach

Die academia Sissach hat am Freitag, 24. Januar, an der Bahnhofstrasse 23, direkt beim Bahnhof Sissach, eine neue Schule eröffnet. Hier bieten wir ein erweitertes Bildungsangebot mit Sprachkursen und Integrationsprogrammen auf einer grossen Ausbildungsfläche an.

Sprache bringt Sie weiter.

academia bietet massgeschneiderten und bedürfnisorientierten Unterricht in allen Sprachen an: für Anfängerinnen und Anfänger sowie Fortgeschrittene, Privatpersonen und Unternehmen - sowohl im Einzel- oder Gruppenunterricht. academia ist zudem ein lizenziertes telc Prüfungszentrum und bietet ein Aus- und Weiterbildungsangebot für Lehrpersonen in den anerkannten Ausbildungsgängen CELTA und SVEB an.

Expertin für die schulische, soziokulturelle und berufliche Integration.

Die Integrationsprogramme der academia vermitteln neben dem Spracherwerb wichtige Inhalte für die schulische, kulturelle, soziale und/oder berufliche Integration. So vermittelt zum Beispiel der Integrationskurs "Deutsch fürs Leben in Basel" Personen, die neu in der Schweiz sind oder im Grossraum Basel leben, wie sie sich in Basel zurechtfinden.

Kontakt:

academia Sissach, Bahnhofstrasse 23, 4450 Sissach

Tel.: +41 58 440 90 90 / E-Mail: info.sissach@academia-group.ch

www.academia-baselland.ch

Kontakt Medienstelle academia group

Für weitere Fragen zur academia Bildungsgruppe steht Ihnen Frau Katrin Huber gerne zur Verfügung.

Katrin Huber, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +41 58 440 92 41, E-Mail: katrin.huber@academia-group.ch

www.academia-group.ch