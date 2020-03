Academia Group Switzerland AG

MM: Höchste Abschlussnoten welt- und schweizweit an der academia

Vier Schülerinnen und Schüler der academia haben im Februar von Pearson Edexcel, einer der weltweit bekanntesten und renommiertesten Prüfungsinstitutionen, eine Auszeichnung erhalten für die höchsten Noten welt- und schweizweit aller Schulen, die A-Levels und IGCSEs (International General Certificate of Secondary Education) anbieten.

Basel, 9. März 2020 - Vier Schülerinnen und Schülern der academia International School in Basel sowie den academia Maturaprogrammen haben beste Prüfungsresultate erzielt: weltweit bester Abschluss in IAL German, schweizweit die höchste Note in IGCSE English as a Second Language, IGSCE Economics und IAL Mathematics sowie in IGCSE Double Science.

Fit für die globalisierte Zukunft.

Die academia International School betreibt in Basel und Zürich bilinguale Ganztagesschulen und englischsprachige Gymnasien. Unser Schulprogramm reicht vom Kindergarten bis zur Matura und ebnet den Weg zur Uni und Fachhochschule in der Schweiz und weltweit. Wir arbeiten stärkenorientiert und auf Interessen fokussiert. Unsere Bildungslösungen sind massgeschneidert und fördern modulares Lernen. Bei uns haben die Schülerinnen und Schüler die Wahl. Damit sie ihre individuellen Ziele erreichen.

Wie unsere Qualität überprüft wird.

Als anerkannte Privatschule unterstehen wir der Aufsicht der kantonalen Schulbehörden. Für den englischsprachigen Bereich stehen wir zusätzlich unter Aufsicht der beiden weltweit bekanntesten und renommiertesten Prüfungsinstitutionen: Cambridge International Examinations und Pearson Edexcel.

Cambridge Assessment International Education: https://www.cambridgeinternational.org/

Pearson Edexcel: https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel-international-advanced-levels/about.html

