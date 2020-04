MM: academia language school heisst neu Academia Languages.

Academia Group Switzerland AG

Basel, 20. April 2020 - Die academia language school mit ihren 12 Standorten schweizweit hat sich im Rahmen eines Rebrandings neu erfunden. Seit heute präsentiert sich die Sprachschule in neuem Look und das Sprachkursangebot tritt unter der neuen Marke Academia Languages auf. www.academia-languages.ch

Aufgrund der speziellen Situation bietet Academia Languages zur Zeit alle Sprachkurse online an. Sobald Präsenzunterricht möglich ist, werden die regulären Kurse wieder an unseren Schulen durchgeführt. Zudem wurden neue kompakte Online-Kurse entwickelt. In einer Kleingruppe werden im virtuellen Klassenraum die Sprachziele schnell und flexibel erreicht und die individuelle Sprachkompetenz wird ortsunabhängig mit qualifizierten Lehrpersonen verfeinert.

Seit dem 01.01.2020 tritt Academia Languages zudem an allen Standorten mit Academia Integration auf. Academia Integration ist spezialisiert auf die erfolgreiche schulische, soziale, kulturelle und/oder berufliche Integration von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Durch diesen Zusammenschluss können schweizweit und auf allen Bildungsstufen Sprachkurse und Integrationsprogramme angeboten werden: von der Alphabetisierung, über das Erlenen von Grundkompetenzen bis zur Business-Sprache.

Academia Languages und Academia Integration sind Teil der schweizweiten Bildungsgruppe Academia. Mehr als 1’200 engagierte Mitarbeitende, Lehr- und Fachpersonen bieten an über 40 Standorten in der ganzen Schweiz ein breit gefächertes Portfolio an lokalen Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten an.

Kontakt Medienstelle academia group

Für weitere Fragen zur academia Bildungsgruppe steht Ihnen Frau Katrin Huber gerne zur Verfügung.

Katrin Huber, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +41 58 440 92 41, E-Mail: katrin.huber@academia-group.ch

www.academia-group.ch