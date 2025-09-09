Melitta Group Management GmbH & Co. KG

Melitta Gruppe wird offizieller Kaffeepartner von Real Madrid

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Minden (ots)

Kooperation mit einem der erfolgreichsten Fußballvereine der Welt schafft Sichtbarkeit bei der größten sportlichen Fanbase weltweit

Melitta versorgt das Bernabéu-Stadion, das Trainingsgelände und die Büros in den nächsten fünf Jahren mit Kaffeemaschinen, Kaffee und Service

Umfangreiches Kommunikations- und Marketingpaket für die Frauen- und Herrenmannschaft vereinbart

Die Melitta Gruppe ist ab der Saison 2025/26 offizieller Kaffeepartner von Real Madrid, einem der erfolgreichsten Fußballvereine der Welt. Melitta versorgt das Bernabéu-Stadion, das Trainingsgelände und die Büros in den nächsten fünf Jahren mit Kaffeemaschinen, Kaffee und Service. Auch ein umfangreiches Paket aus Kommunikations- und Marketingaktivitäten ist Teil der Partnerschaft. Die Vereinbarungen gelten für die Frauen- und Herrenmannschaften gleichermaßen.

Steigerung von Markenbekanntheit und -wahrnehmung

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Real Madrid, einem Verein mit einzigartiger Erfolgsgeschichte und globaler Strahlkraft", sagt Jero Bentz, Mitglied der Unternehmensleitung und Urenkel der Firmengründerin Melitta Bentz. "Mit dieser Kooperation steigern wir die weltweite Bekanntheit und Wahrnehmung unserer Marke. Das Engagement ist ein wertvoller Bestandteil unserer langfristigen, auf Wachstum und Internationalisierung ausgerichteten Unternehmensstrategie."

Emilio Butragueño, Direktor für institutionelle Beziehungen bei Real Madrid, ergänzt: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Melitta Gruppe. Mit ihr haben wir einen starken Partner gefunden, der unsere Werte Exzellenz, Qualität und Leidenschaft teilt."

Zahlreiche gemeinsame Kommunikationsaktivitäten

Die zunächst auf fünf Jahre angelegte Sportpartnerschaft beinhaltet ein umfangreiches Rechte- und Leistungspaket. Als offizieller und exklusiver Kaffeepartner stattet die Melitta Gruppe das Santiago-Bernabéu-Stadion in den VIP- und allgemeinen Zuschauerbereichen sowie das Vereinsgelände einschließlich des Trainings- und Bürobereichs mit über 60 professionellen XT6 Kaffeevollautomaten und über 150 Barista TS Maschinen aus. Zudem erhält die Melitta Gruppe zahlreiche Möglichkeiten zur Kommunikation. Hierzu zählen unter anderem Bandenwerbung, Marketingaktivitäten im Stadion, der Zugang zu den Spielerinnen und Spielern sowie gemeinsame Events, Online- und Social-Media-Aktivitäten.

Nächster logischer Schritt nach erfolgreicher Zusammenarbeit mit Manchester United

Mit der Partnerschaft mit Real Madrid knüpft die Melitta Gruppe nahtlos an die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Manchester United an, die 2025 nach acht Jahren endete. "Die Partnerschaft mit Manchester United war für uns ein großer Erfolg. Sie hat unsere Markenbekanntheit deutlich gesteigert und das Interesse an unseren Produkten - von Kaffee über Kaffeezubehör bis hin zu Haushaltsprodukten - bei den angesprochenen Zielgruppen nachhaltig erhöht", so Patrick Schenk, verantwortlich für alle Sportsponsoringaktivitäten der Melitta Gruppe. "Die Partnerschaft mit Real Madrid ist nun der logische nächste Schritt, um das Erfolgsmodell des globalen Sponsorings weiter auszubauen."

Real Madrid ist einer der erfolgreichsten Fußballclubs der Welt. Der Verein gewann 15-mal die Champions League und wurde 36-mal spanischer Meister. Mit rund 750 Millionen Fans und 584 Millionen Social-Media-Followern ist Real Madrid der weltweit reichweitenstärkste Fußballclub. Jährlich besuchen etwa 3,5 Millionen Menschen das Santiago-Bernabéu-Stadion, in dem über 250 Veranstaltungen pro Jahr stattfinden. Das Frauen-Team von Real Madrid ist mehrfacher Champions-League-Teilnehmer und Vizemeister der Primera Division.

Internationale, nationale und regionale Sportpartnerschaften

Das Sportsponsoring der Melitta Group hat starke Standbeine im internationalen, nationalen und regionalen Sport. Derzeit sind Sportpartnerschaften mit Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld, Minas Tenis Clube, GWD Minden, Bessel-Ruder-Club und Minden Wolves vereinbart.