Stiftung Theodora - Erfolgsgeschichte des Programms «Traum im Notfall»

Was 2022 als Pilotprojekt begann, hat sich heute zu einem geschätzten Bestandteil in der Notfallbetreuung von Kindern entwickelt: Das Programm «Traum im Notfall» der Stiftung Theodora bringt in mittlerweile neun Spitälern wertvolle Abwechslung und Entlastung in die Notfallstationen. Die positiven Effekte sind eindrucksvoll: So bestätigen 96 % der Begleitpersonen, dass die Anwesenheit der Traumdoktorinnen und Traumdoktoren die Angst sowie den Stress der Kinder verringert. Zudem geben 98 % des Spitalpersonals an, dass die Künstlerinnen und Künstler der Stiftung eine echte Unterstützung im Notfallbetrieb sind*.

Weitere Informationen finden Sie in der beigefügten Pressemitteilung.

