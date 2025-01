Trillium Flow Technologies

Trillium Flow Technologies schließt Refinanzierung erfolgreich ab

Stamford, Conn. (ots/PRNewswire)

STAMFORD, Conn., 13. Januar 2025 /PRNewswire/ – Trillium Flow Technologies („Trillium"), ein Portfoliounternehmen von First Reserve und ein globaler Entwickler, Hersteller und Anbieter von Aftermarket-Dienstleistungen für hochentwickelte Ventile und Pumpen, die in kritischen Infrastruktursektoren wie Kernkraft, Wasser, Abwasser und industrielle Verarbeitung eingesetzt werden, freut sich, den erfolgreichen Abschluss seiner Refinanzierung im Dezember 2024 bekannt zu geben.

Die Refinanzierung verschafft Trillium eine verlängerte Laufzeit, erhöhte Liquidität, verbesserte Konditionen und mehr Flexibilität, um weitere M&A-Aktivitäten zu unterstützen.

Kerem Yilmaz, Chief Financial Officer von Trillium, kommentierte: „Wir freuen uns, das erfolgreiche Jahr 2024 mit diesem bedeutenden Meilenstein abzuschließen und mit viel Schwung in das Jahr 2025 zu starten. Wir freuen uns über unsere neue Kreditfazilität, die von Fonds geleitet wird, die von Blue Owl Capital Inc. verwaltet werden. Wir möchten auch JP Morgan und BDTMSD für ihr anhaltendes Engagement und ihre Unterstützung für unser Unternehmen danken. Mit dieser Refinanzierung sind wir gut aufgestellt, um unsere organische Wachstumsstrategie umzusetzen, zu der auch Investitionen in Innovation und operative Exzellenz gehören, um unsere Kunden besser bedienen zu können. Es ist unser Ziel, im Bereich Fusionen und Übernahmen als führender Akteur in der Durchflussregelungsbranche aktiv zu bleiben."

Matt Tier, Managing Director bei Blue Owl, sagte: „Trillium kann auf eine lange und erfolgreiche Geschichte als globaler Lieferant und Aftermarket-Dienstleister für betriebsnotwendige Ventile und Pumpen zurückblicken, die in einer Vielzahl von Branchen zum Einsatz kommen. Wir freuen uns, Trillium als Kreditnehmer in unserem Direktkreditportfolio begrüßen zu dürfen und freuen uns darauf, Doug, Kerem und den Rest des Führungsteams bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie für das Unternehmen in den kommenden Jahren zu unterstützen."

Doug Kitani, Chief Executive Officer von Trillium, sagte: „Ich möchte unserem Finanzteam, dem Eigenkapitalpartner First Reserve und unserem Hauptkreditgeber Blue Owl für ihre Unterstützung bei dieser erfolgreichen Refinanzierung meinen tiefsten Dank aussprechen. Besonders hervorheben möchte ich unsere Mitarbeiter für ihre außergewöhnliche Leistung im Jahr 2024. Dieser Meilenstein spiegelt unser kollektives Engagement wider und positioniert Trillium für kontinuierliche Innovation, Wachstum und Führung in der globalen Durchflussregelungsbranche."

Informationen zu Trillium Flow Technologies Trillium Flow Technologies ist ein weltweit tätiger Entwickler, Hersteller und Anbieter von Dienstleistungen für den Ersatzteilmarkt, der sich auf hochentwickelte Ventile, Pumpen und verwandte Produkte spezialisiert hat. Als Dienstleister für Kunden aus kritischen Infrastrukturbranchen ist Trillium bestrebt, innovative Lösungen zu liefern, die die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.trilliumflow.com.

Informationen zu Blue Owl Blue Owl (NYSE: OWL) ist ein führender Asset Manager, der Alternative Assets neu definiert.

Mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mrd. USD (Stand: 30. September 2024) investieren wir über drei Multi-Strategie-Plattformen: Credit, GP Strategic Capital und Real Estate. Gestützt auf eine starke permanente Kapitalbasis stellen wir Unternehmen private Kapitallösungen zur Verfügung, um langfristiges Wachstum voranzutreiben, und bieten institutionellen Anlegern, Privatanlegern und Versicherungsgesellschaften differenzierte alternative Anlagemöglichkeiten, die auf eine starke Performance, risikobereinigte Renditen und Kapitalerhalt abzielen.

Zusammen mit über 1.050 erfahrenen Fachleuten verfügt Blue Owl über die Vision und die Disziplin, Außergewöhnliches zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.blueowl.com.

Informationen zu First Reserve: First Reserve ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen, das in diversifizierte Energie-, Versorgungs- und Industriemärkte investiert. Die 1983 gegründete First Reserve verfügt über mehr als 40 Jahre Branchenkenntnis und hat ein differenziertes Netzwerk globaler Beziehungen aufgebaut. Das Unternehmen hat insgesamt mehr als 34 Mrd. USD an Kapital aufgebracht und verfügt über ein operatives Fachwissen aus über 750 Transaktionen, einschließlich Plattforminvestitionen und Add-on-Akquisitionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.firstreserve.com.

