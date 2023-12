Geek+

Logistex kündigt Zusammenarbeit mit Geekplus zur Verbesserung der Lagerautomatisierung an

Warrington, England (ots/PRNewswire)

Geekplus, das weltweit führende Unternehmen für Lösungen in den Bereichen mobile Robotik und intelligente Logistik hat sich mit Logistex zusammmengetan, einem führenden Anbieter von Automatisierungslösungen für Lager, um Kunden im Vereinigten Königreich eine Vielzahl von integrierten Technologien anzubieten, mit denen sie ihre Auftragsabwicklung optimieren und ihre Produktivität steigern können.

Die Kombination der Expertise von Logistex im Bereich Lagerautomatisierung und der fortschrittlichen Robotertechnik von Geekplus ist für den steigenden Bedarf im Bereich des E-Commerce von entscheidender Bedeutung.

Die mobilen Roboter von Geekplus sind für ihre Anpassbarkeit und Skalierbarkeit bekannt und stellen somit die ideale Ergänzung für Logistex dar, das sich die Bereitstellung flexibler, effizienter und zukunftssicherer Automatisierungslösungen zur Aufgabe gemacht hat. Durch diese Partnerschaft können die Kunden von Logistex ihre Materialhandhabungsprozesse automatisieren, ihr Bestandsmanagement optimieren und die Präzision und Geschwindigkeit ihrer Auftragsabwicklung verbessern.

„Durch die Partnerschaft wird unsere Lösungsexpertise und unser Marktwissen kombiniert. Wir wollen unsere Kräfte bündeln, um Innovationen voranzutreiben und die sich verändernde Nachfrage im Bereich der Logistik zu bewältigen. Gemeinsam werden wir es schaffen, Unternehmen zu besserer Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu verhelfen", sagte Tony Gruber, Geschäftsführer von Logistex.

Die Kunden von Logistex nutzen die intelligente Hybrid-Sortierlösung „Shelf-to-Person" von Geekplus, die mit einem RoboShuttle ausgestattet ist. Kunden haben außerdem Zugriff auf das Roboter-Management-System, das Lagerabwicklungssystem, das Lagerverwaltungssystem und Simulationssoftware-Plattformen von Geekplus. Dieses End-to-end-Automatisierungsökosystem ermöglicht es Kunden, ihren Betrieb zu optimieren, Arbeitskosten zu reduzieren und die Auftragskapazität zu steigern, während sie gleichzeitig ein hohes Niveau an Präzision und Zuverlässigkeit liefern.

„Wir sehen diese Partnerschaft mit Logistex nicht nur als Zusammenarbeit, sondern als Zusammenschluss unserer Visionen und Ambitionen," sagte Simon Houghton, Vertriebsleiter von Geekplus für das Vereinigte Königreich, Irland und Nahost. „Unsere vereinten Kräfte werden ein neues Kapitel in der Geschichte der Innovation und des Wachstums für die Logistikbranche im Vereinigten Königreich schreiben."

Informationen zu Logistex

Logistex stellt Softwarelösungen für die Automatisierung der Materialhandhabung (WES) im Lagerbetrieb bereit. Wir sind Spezialisten für Lagerung und Entnahme, Auftragsübermittlung, Robotik, Kommissionierung und Sortiersysteme. Als unabhängiges Unternehmen ohne Herstellerbindung stellen wir Produkte aus der ganzen Branche zur Verfügung, ohne Kompromisse zu machen. Unsere Dienstleistungen umfassen die Konzeption und Umsetzung der Lager- bzw. Materialhandhabung, Lagerabwicklungssoftware und Steuerungssysteme, Wiederaufbereitung und Wartung von Geräten, Gebäudemanagement und Hotline-Support rund um die Uhr sowie Ersatzteile.

Informationen zu Geekplus

Geekplus ist ein international führendes Unternehmen für Robotiklösungen in der Logistik. Wir entwickeln mobile Roboterlösungen für die flexible, zuverlässige und hocheffiziente Automatisierung von Lagerräumen und das Lieferkettenmanagement. Zu den treuen Kunden von Geekplus gehören über 700 branchenführende Unternehmen weltweit. Geekplus wurde 2015 gegründet und hat über 1.500 Mitarbeiter sowie Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Großbritannien, Japan, Südkorea, Festlandchina sowie in der Sonderverwaltungszone Hongkong und Singapur.

