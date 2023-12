Betty Bossi

Ideal vor Weihnachten: Betty Bossi lanciert digitale Beraterin «Frag Betty»

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Zu keiner anderen Zeit tauchen mehr Fragen rund ums Kochen und Backen auf als vor Weihnachten. Darum lanciert Betty Bossi nun die digitale Beraterin «Frag Betty». Sie generiert aus dem umfangreichen kulinarischen Wissen des Unternehmens massgeschneiderte Antworten. Damit haucht Betty Bossi ihrer Kunstfigur neues Leben ein und leistet Pionierarbeit in der digitalen Kochhilfe.

Medienmitteilung | Zürich, 14. Dezember 2023

Ideal vor Weihnachten: Betty Bossi lanciert digitale Beraterin «Frag Betty»

Zu keiner anderen Zeit tauchen mehr Fragen rund ums Kochen und Backen auf als vor Weihnachten. Darum lanciert Betty Bossi nun die digitale Beraterin «Frag Betty». Sie generiert aus dem umfangreichen kulinarischen Wissen des Unternehmens massgeschneiderte Antworten. Damit haucht Betty Bossi ihrer Kunstfigur neues Leben ein und leistet Pionierarbeit in der digitalen Kochhilfe.

Was soll ich zu Weihnachten kochen? Was hält einen Hackbraten zusammen? Und wie wird die eingebrannte Pfanne wieder sauber? In Küche und Haushalt tauchen unzählige Fragen auf – ganz besonders vor Weihnachten. Diese beantwortet jetzt die clevere digitale Beraterin «Frag Betty» auf der Website von Betty Bossi.

Mit «Frag Betty» können alle erstmals mit Fragen auf das jahrzehntelang aufgebaute umfangreiche Wissen von Betty Bossi zugreifen. Dank künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt die persönliche Beraterin innert Sekunden eine individuelle Antwort auf alle Fragen zu Rezepten, Kochen, Backen und Haushalt und gibt auch Produktempfehlungen ab. «Frag Betty» ist rund um die Uhr erreichbar, auch am Wochenende – und sogar an Heiligabend.

Mit «Frag Betty» hat Betty Bossi als schweizweit erste Kulinarik-Plattform eine solche Lösung entwickelt. «Die clevere digitale Beraterin passt perfekt zu unserer Vision: alle auf dem einfachsten Weg zum Genuss zu begleiten», sagt Betty Bossi Geschäftsführer Lars Feldmann. «Wir nutzen künstliche Intelligenz bereits seit Jahren – hauptsächlich in der Entwicklung von Ideen. Doch wir sehen klare Grenzen, beispielsweise bei der Rezeptkreation. Die sprichwörtliche Gelinggarantie eines Betty Bossi Rezepts können nur unsere Köchinnen und Köche durch Testkochen in unseren Küchen sicherstellen.»

Entwickelt hat Betty Bossi die Beraterin gemeinsam mit dem Berliner Technologieunternehmen Frontnow, welches mittels künstlicher Intelligenz den E-Commerce neu definiert und leistungsstarke Pre-Sales-Tools entwickelt.

Zusatzinhalte

Wo kann man «Frag Betty» ausprobieren?

Die digitale Beraterin ist am rechten Rand auf der Website von Betty Bossi www.bettybossi.ch integriert. Mehr zum Thema auf www.bettybossi.ch/fragbetty

«Frag Betty» im Fachjargon

Die digitale Beraterin «Frag Betty» ist eine für Kulinarik-Themen konfigurierte konversationelle KI-Lösung, ein sogenanntes «grosses Sprachmodell» (Large Language Model, LLM). Es wurde mit riesigen Mengen an Texten trainiert und basiert auf über vierzig ineinandergreifenden Algorithmen der nächsten Generation, die selbstständig unstrukturierte Informationen verknüpfen. Dadurch hat das System eine Art Sprachverständnis erhalten. Mit diesem Verständnis kann «Frag Betty» Informationen aus Texten extrahieren, neu zusammensetzen und in Echtzeit auf Fragen mit eigenen Formulierungen antworten.

Medienkontakt

Viviane Bühr, Leiterin Unternehmenskommunikation, Tel. +41 44 209 19 73, kommunikation@bettybossi.ch

Über Betty Bossi

Betty Bossi ist das führende Schweizer Kulinarik-Unternehmen und seit 2021 eine Division der Coop Genossenschaft. Seit 1956 begleitet die fiktive Köchin und Kultfigur Betty Bossi alle auf dem einfachsten Weg zum Genuss. Heute beschäftigt das Unternehmen 120 Mitarbeitende, welche kulinarische Produkte und Dienstleistungen entlang der ganzen Wertschöpfungskette entwickeln: gelingsichere Rezepte, cleveren Küchenhelfer, innovative Food-Produkte und kulinarische Inszenierung auf Bild und Video.

Betty Bossi, Division der Coop Genossenschaft, Baslerstr. 52, Postfach, CH-8021 Zürich