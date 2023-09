Betty Bossi AG

Rösti-Blitz Premium: Must-have für die schnellste Rösti der Welt

Medienmitteilung | Zürich, 12. September 2023

1 Kilo Rösti in nur 5 Minuten? Aber sicher. Betty Bossi präsentiert den neuen Rösti-Blitz Premium. Mit dem optimierten Küchenhelfer ist die frische Rösti ruckzuck pfannenfertig.

Keine klebrigen Finger, kein Muskelkater in den Oberarmen. Der Betty Bossi Rösti-Blitz schält und raffelt Kartoffeln ohne Kraftaufwand in nur einem Arbeitsschritt. Das hat ihm in den letzten Jahren eine grosse Fangemeinde beschert. Nun wurde der beliebte Küchenhelfer optimiert und weiterentwickelt: Die Premium-Version passt neu problemlos auf Schüsseln mit einem Durchmesser von bis zu 24 cm. Damit lassen sich jetzt noch grössere Mengen Rösti schnell und einfach zubereiten.

Langlebig und platzsparend

Der Rösti-Blitz Premium überzeugt aber nicht nur durch seine verbesserte Funktionalität, sondern auch durch seine hochwertige Verarbeitung. Er besteht aus besonders edlen und langlebigen Materialien wie Edelstahl und hochwertigem Kunststoff. Zudem ist er kompakt und lässt sich platzsparend verstauen. Sowohl die Materialwahl als auch die Handhabung gehen auf Feedbacks der Betty Bossi Kundschaft zurück. Sie wünschte sich, grössere Mengen Rösti auf einmal zubereiten zu können.

Nie mehr heisse Kartoffeln schälen

Wie schon beim Vorgänger gilt auch beim Premium-Modell die Devise: Drücken statt Raffeln. Dabei werden die ungeschälten, halbierten Gschwellti durch das Schneidegitter direkt in die Schüssel gedrückt. Feine Drähte schneiden die Kartoffeln beim Durchdrücken in Rösti-Streifen, sodass nur noch die Schale übrigbleibt. Der Antirutsch-Bügel sorgt für einen stets sicheren Halt.

