Exklusive Geschenke galvanisch vergolden lassen

Wenn Sie auf der Suche nach exklusiven Geschenken sind, die garantiert Eindruck hinterlassen, könnte das galvanische Verfahren eine interessante Option sein. Hierbei handelt es sich um eine besondere Art der Metallveredelung, bei der mithilfe von elektrischem Strom ein dünner Überzug aus Edelmetall wie Gold oder Silber auf das zu veredelnde Objekt aufgebracht wird.

Zug, Schweiz - Mai 2023: Dank der Galvanotechnik ist es möglich exklusive Geschenke für die Ewigkeit zu versilbern oder vergolden lassen. Dabei ist es einerlei ob die Gegenstände aus metallisch leitenden Untergründe wie Edelstahl, Silber, Kupfer, Messing und verchromte Grundmaterial besteht oder aus organischen Materialien, wie Leder, Pflanzen, Kunststoff, Gummi, Plastik, Wachs, Gips, usw.

Das Galvanische Verfahren geht auf dem im 18. Jahrhundert lebenden Arzt Lugi Galvano zurück und konnte weitgehend die Technik der Feuervergoldung bzw. -versilberung ablösen, die durch das dabei verwendete Quecksilber gesundheitsschädlich ist.

Das Galvano Studio in Zug achtet bei Ihren Arbeiten penibel auf die umwelttechnischen Einflüsse und Aspekte. Zusätzlich zu der ordnungsgemässen Entsorgung der Rückstände eines Galvanischen Verfahrens, wird auch bei der Wahl der Edelmetalle darauf geachtet, dass es sich zum Beispiel um wiederverwendetes Gold aus Westeuropa handelt. So dass beim Schmuck vergolden lassen in der Schweiz, der ökologische Fussabdruck nicht noch vergrössert wird.

Ob Sie nun Ihren Schmuck vergolden lassen, einen Kinderschuh versilbern lassen oder ein vierblättriges Kleeblatt als unvergänglicher Glücksbringer rhodinieren wollen, die Experten des Galvano Studios stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wer es noch exklusiver mag, sollte sich eine Galvanisierung mit Ruthenium überlegen, welche Ihrem Schmuck einen einzigartigen Anthrazit-Farbton verleiht.

Für besondere Anlässe wie Hochzeiten, Jubiläen oder Firmenjubiläen können Sie mit diesem Verfahren einzigartige und exklusive Geschenke gestalten. So hinterlassen Sie bei Ihren Beschenkten garantiert einen bleibenden Eindruck. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen über die galvanische Vergoldung und die Gestaltung von exklusiven Galvano Studio Geschenken.

Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt! Informieren Sie sich noch heute über die Möglichkeiten Ihrer Galvanischen Wünsche. Vergolden, versilbern, verkupfern, rhodinieren oder ruthinieren in edelster und unendlicher Schönheit.

Adresse: Galvano Studio Baarerstrasse 44 6300 Zug