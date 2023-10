Betty Bossi

Medienmitteilung | Zürich, 15. Oktober 2023

Betty Bossi Rampenverkauf mit Rabatten von bis zu 77 Prozent

Am Samstag, 28. Oktober 2023 findet zum zweiten Mal in der Geschichte des Unternehmens der grosse Betty Bossi Rampenverkauf statt. Von 9 bis 16 Uhr können sich Interessierte bei der Fastlog AG in Derendingen mit hochwertigen Produkten zum kleinen Preis eindecken. Vorbeischauen lohnt sich: Es winken Rabatte zwischen 40 und 77 Prozent.

Schnäppchenjäger:innen aufgepasst: Nach dem erfolgreichen Lagerverkauf im Herbst 2018, der rund 3500 Besuchende in die Vianco Arena nach Brunegg lockte, erhalten Betty Bossi Fans nun erneut die Chance, begehrte Küchenhelfer zum Schnäppchenpreis zu ergattern. Der grosse Betty Bossi Rampenverkauf findet am Samstag, 28. Oktober 2023 von 9 bis 16 Uhr bei der Fastlog AG in Derendingen/SO statt.

Rabatte von 40 bis 77 Prozent

Von elektronischen Küchengeräten über die berühmten Betty Bossi Klassiker – der Rampenverkauf hält tausende neue und wiederaufbereitete Produkte zum kleinen Preis bereit. Ob Glacémaschinen, Milchschäumer oder Mini-Steamer – auf alle Produkte winken satte Rabatte zwischen 40 und 77 Prozent.

Clevere Küchenhelfer

Wer sich schon länger eine Heissluft-Fritteuse, einen Dörrautomaten, einen Brotbackautomaten oder eine Pastamaschine wünscht, kann diese nun zu einem Bruchteil des Originalpreises erwerben. Nebst elektronischen Haushalthelfern gibt es viele Klassiker aus dem Betty Bossi Sortiment zu entdecken: Von Aufschnitt-Boxen über Bratpfannen und Backformen bis hin zum beliebten Rahmblitz ist alles dabei, was das Kochen und Backen noch einfacher macht. Zudem gibt es auch Angebote aus der Unterhaltungselektronik.

Kooperation mit der Fastlog AG

Der Rampenverkauf wird in Zusammenarbeit mit der Fastlog AG in Derendingen durchgeführt. Das Unternehmen bietet Service- und Logistikdienstleistungen an und ist somit der perfekte Partner für einen Verkaufsevent in dieser Grösse.

Gut zu wissen: Die Veranstaltung ist bargeldlos. Akzeptiert werden alle gängigen Kredit- und Debitkarten sowie TWINT. Gratis-Parkplätze vor Ort.

Anfahrt mit dem Auto: Autobahnausfahrt Solothurn-Ost oder Kriegstetten

Anfahrt mit ÖV: Bus 17 Haltestelle Derendingen, Elsässli oder Bus 5 Derendingen, Kreuzplatz

Wo: Fastlog AG, Luterbachstrasse 1, 4552 Derendingen

Wann: Samstag, 28. Oktober 2023

Zeit: Ab 9 bis 16 Uhr

