Grand Casino Luzern AG

Innovation im Online-Casino aus dem Herzen der Schweiz

mycasino.ch ermöglicht schweizweit und online das Mitspielen an einem Roulettetisch direkt im Grand Casino Luzern

Luzern (ots)

Online spielen mit echten Croupiers direkt aus dem Grand Casino Luzern: Was nach Utopie tönt, ist jetzt Realität! Das Roulettespiel wird live aus dem terrestrischen Casino in Luzern für das Spielen auf mycasino.ch bereitgestellt. Via Livestream können Sie in Echtzeit ihre Einsätze am Roulette Tisch aus dem Grand Casino Luzern tätigen. So erlebt man echte Casino Atmosphäre ganz unkompliziert online, jederzeit und schweizweit. Sicherheit und Diskretion sind gewährleistet dank modernster Technik, hochpräzisen Kameras und höchsten Qualitätsstandards.

Casino-Besucher kennen ihn, den Nervenkitzel, wenn am Roulettetisch das "Rien ne va plus" ertönt und der Croupier die Kugel einwirft. Was bislang den Gästen direkt im Grand Casino Luzern vorbehalten blieb, das ist nun auch online möglich: Das Online-Casino mycasino.ch bietet neu einen Dual-Play Roulettetisch direkt aus dem Spielsaal des Grand Casinos Luzern mit echten Croupiers an - ganz unkompliziert online, jederzeit und schweizweit. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Man kann ganz einfach von seinem Wohnzimmer oder Lieblingscafé aus dem Roulette-Rad beim Drehen zusehen und mitspielen und hat dazu das Vertrauen und die Sicherheit eines echten Roulettekessels und eines realen Croupiers direkt aus dem Grand Casino Luzern.

Mit Roulette, Black Jack, Baccarat und Co. stehen den Spielern bei mycasino.ch natürlich auch alle weiteren Tischspielklassiker zur Verfügung. Exklusive Titel wie Monopoly Live, Dream Catcher und Football Studio ergänzen das attraktive und umfangreiche Angebot.

Im Internet spielt immer das Thema Sicherheit eine grosse Rolle, besonders im Online-Casino. Das Grand Casino Luzern nimmt seine Verantwortung in diesem Bereich sehr ernst. Alle Live-Casino-Spiele werden vom renommierten Lieferanten Evolution bereitgestellt und erfüllen höchste Standards für Sicherheit und Transparenz. Jedes Spiel wird von der Eidgenössischen Spielbankenkommission einzeln bewilligt.

Das Grand Casino Luzern bietet einen Mix zwischen der glamourösen Casino-Welt Monacos und der farbenfrohen Welt der Casinos in Las Vegas. Mit mycasino.ch betreibt das Grand Casino Luzern das Online-Casino mit dem grössten und innovativsten Spielangebot der Schweiz. Jedes Spiel ist nach strengen Standards zertifiziert und von der Eidgenössischen Spielbankenkommission bewilligt. Die Kunden profitieren von zahlreichen sicheren Zahlungsmethoden wie Twint und Postfinance sowie von einem kompetenten Kundenservice direkt aus dem Grand Casino Luzern.

