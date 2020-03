Herzog Loibner

Juwelier trotzt Coronavirus

Vaduz (ots)

Lokale Stammkunden bleiben auch in der Krise

Herzog Loibner in Vaduz ist ein eingesessenes, renommiertes Juwelier Geschäft im Herzen von Liechtenstein. Die Inhaberinnen, Susanne Loibner und Bianca Herzog haben weniger Angst vorm Coronavirus selbst, als vor dessen wirtschaftlichen Folgen.

Glücklicherweise gehören sie zu den wenigen Juwelieren, die hauptsächlich von lokaler Stammkundschaft leben und nur sehr wenig von Touristen. Die hauseigene Schmuckkollektion "Aldusblatt" wird in Liechtenstein und Österreich gefertigt und ist daher unabhängig vom asiatischen Markt. Herzog Loibner kann so weiterhin ohne Lieferengpässe Kunden wie auch Juweliere ohne Verzögerungen beliefern. Zusätzlich bieten die Unternehmerinnen einen persönlichen Geschenke-Service an. Das bedeutet eine private Zustellung in jeden Haushalt in ganz Liechtenstein.

"Darauf sind wir sehr stolz. Echtes Schmuckhandwerk aus der Umgebung ist besonders in Zeiten der Globalisierung wieder sehr viel wert", sagt Susanne Loibner.

Bei Herzog Loibner kann in privater Kulisse Exklusives probiert werden und lässt so einige Herzen höher schlagen. Ein Highlight ist, neben 40 verschieden renommierten Luxusmarken, die grosse Auswahl an Ehe- und Verlobungsringen. Die persönliche Beratung im Bezug auf die jeweiligen Heilkräfte der Edelsteine ist zur Zeit besonders gefragt und wird gerne von Kunden in Anspruch genommen. Gold ist zum Beispiel eines der ältesten Medikamente in der Menschheitsgeschichte.

