Herzog Loibner

Österreicherinnen werden für den Luxe Award nominiert

Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein

Jedes Jahr werden die schönsten, edelsten und aufregendsten Uhren und Schmuckstücke beim Madame LUXE! AWARDS ausgezeichnet.

Die Unternehmerinnen Susanne Loibner und Bianca Herzog freuen sich in der Kategorie Boho Chic mit dem Aldusblatt Classic Armband nominiert worden zu sein.

"Die Aldusblatt Kollektion ist eine reine Herzensangelegenheit und eine Liebeserklärung an die Welt der Farbedelsteine, angepasst an die Wünsche jeder Frau", so Susanne Loibner.

Bunt, variabel und aus feinsten Edelmetallen verarbeitet, zeigt die Herzog Loibner Schmuckkollektion einen individuellen, legeren Luxus, der auch dem persönlichen Lifestyle entspricht. Die Aldusblatt Kollektion ist neu bei Juwelieren im ganzen deutschsprachigen Raum zu finden. Von Hamburg über Wien bis hin nach Zürich finden sich die romantischen Schmuckstücke bei renommierten Uhren- und Schmuckfachgeschäften wieder. Die Aldusblatt Kollektion umfasst ein vielfältiges Sortiment von Ohrringen bis hin zu Charm Bracelets. Die Schmuckstücke sind alle multifunktional tragbar. So kann der Ohrring Einhänger auch an der Kette oder am Lederarmband getragen werden.

Ring Stacking ist auch ein grosses Thema. Wir kombinieren über 50 verschiedene Farbedelsteine und kreieren dadurch immer wieder einen zeitlosen Look, der auch über viele Generationen unvergänglich sein wird.

Finden Sie hier einen Einblick in die Aldusblatt Kollektion www.herzogloibner.com

Kontakt:

Bianca Herzog

office@herzogloibner.com

+423 230 3000