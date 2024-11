Nagarro

Nagarro verzeichnet in den ersten neun Monaten 2024 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 6,1 % gegenüber dem Vorjahr

Munich (ots/PRNewswire)

Heute hat Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, seine ungeprüften Finanzzahlen für das dritte Quartal 2024 vorgelegt und seine Neun-Monats-Zwischenmitteilung veröffentlicht.

Im dritten Quartal 2024 stieg der Umsatz auf 242,9 Mio. € und lag damit 3,7 % über dem Vorjahreswert von 234,3 Mio. € im dritten Quartal 2023 bzw. 5,6 % über dem Vorjahreswert in konstanter Währung. Das organische Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr betrug im dritten Quartal 2024 5,0 % bei konstanten Wechselkursen, was einem organischen Umsatzwachstum von 3,0 % gegenüber dem Vorjahr in Euro entspricht. Nagarro hat die Definition der Umsatzkosten ab dem ersten Quartal 2024 überarbeitet, um sie besser an die anderer IT-Dienstleistungsunternehmen anzupassen. Der Gross Profit betrug im dritten Quartal 2024 76,5 Mio. € nach der aktuellen Methode und 66,6 Mio. € nach der vorherigen Methode. Im dritten Quartal 2023 lag der Gross Profit nach der vorherigen Methode bei 56,1 Mio.€. Die Gross Margin betrug im dritten Quartal 2024 27,4 % im Vergleich zu 23,9 % im dritten Quartal 2023, jeweils nach der vorherigen Methode. Nach der aktuellen Methode betrug die Gross Margin im dritten Quartal 2024 31,5 %. Das bereinigte EBITDA stieg von 32,0 Mio. € (entsprechend einer Marge von 13,7 %) im dritten Quartal 2023 auf 34,6 Mio. € (entsprechend einer Marge von 14,3 %) im dritten Quartal 2024.

Das EBITDA stieg von 30,6 Mio. € im dritten Quartal 2023 auf 31,9 Mio. € im dritten Quartal 2024. Die wichtigsten EBITDA-Anpassungen im dritten Quartal 2024 betrafen die Aufwendungen für Earn-outs in Höhe von 0,9 Mio. € und Halteprämien (Retention Bonus) in Höhe von 0,7 Mio. € aus früheren Akquisitionen sowie die Aufwendungen für Mitarbeiteraktienoptionen und das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm (ESPP) in Höhe von 0,6 Mio. €. Das EBIT wuchs von 22,1 Mio. € im dritten Quartal 2023 auf 22,6 Mio. € im dritten Quartal 2024. Der Nettogewinn stieg von 12,6 Mio. € im dritten Quartal 2023 auf 12,8 Mio. € im dritten Quartal 2024.

Die Beschäftigtenzahl des Unternehmens hat sich im dritten Quartal 2024 um 363 reduziert.

Ergebnisse für die ersten neun Monate

In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 erhöhte sich der Umsatz auf 725,4 Mio. €, was einem Anstieg von 5,0 % gegenüber 690,6 Mio. € in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 entspricht. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum für die ersten neun Monate 2024 betrug 6,1 %. Das organische Umsatzwachstum für die ersten neun Monate 2024 betrug 2,6 % bei konstanten Wechselkursen, was einem organischen Umsatzwachstum von 2,0 % in Euro entspricht. Der Gross Profit in den ersten neun Monaten 2024 betrug 223,5 Mio. € nach der aktuellen Methode und 192,9 Mio. € nach der vorherigen Methode, verglichen mit 175,0 Mio. € in den ersten neun Monaten 2023 nach der vorherigen Methode. Die Gross Margin in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 betrug 26,6 % nach der vorherigen Methode im Vergleich zu 25,3 % in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 nach der vorherigen Methode. Nach der aktuellen Methode betrug die Gross Margin in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 30,8 %. Das bereinigte EBITDA wuchs von 92,4 Mio. € (entsprechend einer Marge von 13,4 %) in den ersten neun Monaten 2023 auf 109,3 Mio. € (entsprechend einer Marge von 15,1 %) in den ersten neun Monaten 2024. Das EBITDA stieg von 88,7 Mio. € in den ersten neun Monaten 2023 auf 100,7 Mio. € in den ersten neun Monaten 2024. Das EBIT erhöhte sich von 64,7 Mio. € in den ersten neun Monaten 2023 auf 72,3 Mio. € in den ersten neun Monaten 2024. Der Nettogewinn stieg von 39,1 Mio. € in den ersten neun Monaten 2023 auf 41,3 Mio. € in den ersten neun Monaten 2024.

Die Zahlungsmittel erhöhten sich vom 31. Dezember 2023 bis zum 30. September 2024 um 30,9 Mio. € auf 141,0 Mio. €.

Der operative Cashflow stieg in den ersten neun Monaten 2024 auf 64,9 Mio. € gegenüber 41,4 Mio. € in den ersten neun Monaten 2023. Die Forderungslaufzeit, die basierend auf den vierteljährlichen Umsatzerlösen berechnet wird und sowohl vertragliche Vermögenswerte als auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen umfasst, ist von 84 Tagen zum 31. Dezember 2023 auf 86 Tage zum 30. September 2024 angestiegen.

Der Net Promoter Score aus der Kundenzufriedenheitsbefragung lag im ersten Quartal 2024 bei 66, im zweiten Quartal 2024 bei 62 und im dritten Quartal 2024 bei 59, woraus sich für die ersten neun Monate 2024 ein Wert von 62 ergibt. Das Unternehmen reduzierte die Zahl von Fachkräften in den ersten neun Monaten 2024 um 475 auf 17.938.

„Nagarro wächst trotz herausfordernder Marktbedingungen weiter und verzeichnet auch in diesem Quartal eine zufriedenstellende Performance. Wir sind begeistert über unsere jüngste Akquisition und unsere Partnerschaften, die mit unserer strategischen Vision im Einklang stehen und uns dabei helfen werden, zu wachsen und erfolgreich zu sein", so Gagan Bakshi, Managing Director von Nagarro.

Die Nagarro SE wird ihr Analysten- und Investorenmeeting zur Besprechung der Q3-Zwischenmitteilung 2024 in Form einer Videokonferenz am 14. November 2024 um 13:00 Uhr MEZ abhalten (04:00 Uhr PT / 06:00 Uhr CT / 07:00 Uhr ET / 12:00 Uhr GMT / 16:00 Uhr GST / 17:30 Uhr IST / 20:00 Uhr SGT / 21:00 Uhr JST).

Für Privatanleger wird die Nagarro SE einen Call zur Besprechung der Q3-Zwischenmitteilung 2024 am 14. November 2024 um 14:30 Uhr MEZ abhalten (05:30 Uhr PT / 07:30 Uhr CT / 08:30 Uhr ET / 13:30 Uhr GMT / 17:30 Uhr GST / 19:00 Uhr IST / 21:30 Uhr SGT / 22:30 Uhr JST).

Um daran teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte im Voraus unter https://www.nagarro.com/de/investor-relations/quarterly-statement-call-q3-2024.

Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, "fluidic", innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine "Fluidic Enterprise"-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende und ist in 37 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.

FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/844192/3850575/Nagarro_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/nagarro-verzeichnet-in-den-ersten-neun-monaten-2024-ein-wahrungsbereinigtes-umsatzwachstum-von-6-1--gegenuber-dem-vorjahr-302305391.html