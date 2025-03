JA Solar Technology Co., Ltd.

JA Solar erhält die SSI Silver Medal -Zertifizierung und setzt damit einen wichtigen Meilenstein in Sachen Nachhaltigkeit

Peking, 21. März 2025 (ots/PRNewswire)

JA Solar, ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Branche, hat einen wichtigen Meilenstein auf seinem Weg zur Nachhaltigkeit erreicht. Die Produktionsstätten des Unternehmens in Shanghai (Fengxian) und Yangzhou wurden von der Solar Stewardship Initiative (SSI) mit der renommierten Silver Medal-Zertifizierung ausgezeichnet, die ihr außergewöhnliches Engagement für nachhaltige Praktiken und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette würdigt.

Die Solar Stewardship Initiative (SSI), gegründet von SolarPower Europe und Solar Energy UK, ist die erste Organisation, die sich der Förderung von Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit in der gesamten Lieferkette für Photovoltaik verschrieben hat. Die Initiative bringt wichtige Interessengruppen aus der gesamten PV-Wertschöpfungskette zusammen, um eine verantwortungsvolle Produktion, Beschaffung und ein verantwortungsvolles Lebenszyklusmanagement von Solar-PV-Materialien zu fördern. Die SSI-Zertifizierung gilt weithin als Maßstab für die Branche und spiegelt die gemeinsamen Bemühungen von Herstellern und Entwicklern wider, die Nachhaltigkeit in diesem Sektor voranzutreiben.

Die Auszeichnung von JA Solar mit der Silver Medal unterstreicht das jahrelange Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit in seinen weltweiten Betrieben. Als langjähriger Unterstützer von SSI hat JA Solar aktiv zur Entwicklung der Initiative beigetragen. Die Produktionsstandorte in Baotou, Ningjin und Yiwu nahmen an den SSI-Pilotprogrammen teil und lieferten wertvolle Erkenntnisse, die zur Ausarbeitung der Programmstandards beitrugen.

Die Anerkennung der JA Solar-Standorte in Fengxian und Yangzhou unterstreicht die tiefgreifende Integration nachhaltiger Praktiken in die gesamte Geschäftstätigkeit des Unternehmens. JA Solar hat Richtlinien eingeführt, die sich auf Biodiversität, CO2-Emissionsmanagement, Einhaltung von Vorschriften und die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft konzentrieren, um die Nachhaltigkeit des gesamten Produktlebenszyklus zu verbessern. Nach dem strengen Prüfverfahren von SSI wurde festgestellt, dass beide Produktionsstandorte die strengen Standards der Initiative vollständig erfüllen.

„Nachhaltigkeit ist das Kernstück der Geschäftstätigkeit von JA Solar, und diese Anerkennung ist ein Beweis für unser langjähriges Engagement", sagte Aiqing Yang, Executive President von JA Solar. „Als langjähriger Unterstützer von SSI waren wir maßgeblich an der Gestaltung branchenweiter Nachhaltigkeitsstandards beteiligt. Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin nachhaltige Praktiken in unser globales Produktionsnetzwerk integrieren, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette stärken und positive Veränderungen in der gesamten PV-Branche vorantreiben."

