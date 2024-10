Kunstsupermarkt

Kunstkritik ist nie gerecht/ Solothurn: 25 Jahre Schweizer Kunstsupermarkt

Solothurn (ots)

Der Kunstsupermarkt hat die Fesseln des traditionellen Kunstmarktes von Museen, Galerien und Kunstvereinen gesprengt und propagiert seit 25 Jahren erfolgreich sein Konzept der "Kunst für alle". Am 7. November wird der 25. und letzte Schweizer Kunstsupermarkt in Solothurn eröffnet.

Das Ausstellungskonzept ist umstritten. Weniger die gezeigte Kunst ist das Problem als die Organisatoren, welche sich nicht in den herkömmlichen Kunstmarkt einordnen lassen. Sie nennen ihre Ausstellung "Supermarkt" und lassen die Besucherinnen und Besucher beurteilen, was gute Kunst ist. Denn Kunstkritik ist nie gerecht.

"Wir zeigen unserem Publikum die Freude an der Kunst und führen es weg vom überhitzten und dekadenten Kunstbetrieb in Museen, Messen und Galerien", erklären die Ausstellungsmacher. Angesagt seien Einfachheit statt Glamour, Ehrlichkeit statt Pomp, aber vor allem auch Freude statt Geld und Geflüster.

Dieses Jahr findet der Kunstsupermarkt zum letzten Mal in der Schweiz statt, bestehen bleiben die Standorte im Ausland. Der 25. Kunstsupermarkt in Solothurn ist ab dem 8. November täglich geöffnet. Präsentiert werden rund 7200 Werke in vier Preiskategorien zwischen 99 bis 599 Franken. Die Vielfalt der präsentierten Stile und Techniken ist überwältigend und die Qualität hochstehend. Das erklärte Ziel der Ausstellungsmacher ist, gute Kunst für alle zugänglich und erschwinglich zu machen.

Der 25. Schweizer Kunstsupermarkt findet vom 8. November bis zum 12. Januar 2025 in der RothusHalle in Solothurn statt. Vernissage: Donnerstag, 7. November ab 18 Uhr. Die Ausstellung ist täglich geöffnet. Eintritt gratis.