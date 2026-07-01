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Mattertal Tunnel auf Kurs – Auflageprojekt eingereicht

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Mattertal Tunnel auf Kurs – Auflageprojekt eingereicht

Die Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) schafft mit dem Mattertal Tunnel eine ganzjährig sichere und zuverlässige Bahnverbindung zwischen Täsch und Zermatt. Mit dem Einreichen des Auflageprojekts beim Bundesamt für Verkehr (BAV) wurde jetzt ein wichtiger Meilenstein gelegt. Mitte Juni hatte der Bundesrat in der Vernehmlassungsvorlage Verkehr ’45 den Mattertal Tunnel bereits als Schlüsselprojekt definiert.

Die exponierte Zugstrecke durch das Mattertal ist zunehmend Naturgefahren wie Lawinen, Steinschlägen und Erdrutschen ausgesetzt. Jedes Jahr kommt es deswegen zu Betriebsunterbrüchen. Gleichzeitig gehört die Strecke von Täsch nach Zermatt zu den meistbefahrenen einspurigen Bahnlinien der Schweiz: Täglich verkehren hier bis zu 200 Züge mit über 4.4 Mio. Fahrgästen pro Jahr. Der neue Mattertal Tunnel soll diese wichtige Verbindung künftig zuverlässig schützen.

Der gut vier Kilometer lange Tunnel halbiert die Fahrzeit von Täsch nach Zermatt von heute zwölf auf sechs bis sieben Minuten, wodurch ein Viertelstundentakt zwischen Täsch und Zermatt (aktuell 20-Minutentakt) möglich wird.

Finanzierung durch Bund

Die MGBahn hat heute plangemäss das erforderliche Auflageprojekt beim BAV eingereicht. Die öffentliche Auflage erfolgt voraussichtlich im September 2026. Der Baustart ist für das Jahr 2028 geplant, die Eröffnung des Tunnels für das Jahr 2035. Das Projekt würde über den Bahninfrastrukturfonds (BIF) des Bundes finanziert.

Positive Signale vom Bundesrat

Der Bundesrat hatte am 19. Juni seine Vernehmlassungsvorlage Verkehr ’45 vorgelegt. Darin wurde der Mattertal Tunnel als Schlüsselprojekt mit regionaler Wirkung definiert. Die Finanzierung des Projektes ist somit gesichert, vorausgesetzt dass die Vorlage auch vom Parlament gestützt wird. Die Kosten für den Bau des Tunnels werden aktuell auf 470 Millionen Franken geschätzt. Würde das Projekt nicht umgesetzt, fallen für die Instandhaltung der bestehenden Strecke rund 220 Millionen Franken an.

Das sagen die Beteiligten

Franz Ruppen, Staatsrat Kanton Wallis und Vorsteher Departements für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt, bekräftigt: «Der Mattertal Tunnel spielt für den Kanton Wallis eine enorm wichtige Rolle. Das vorgesehene Konzept wird die Erreichbarkeit von Zermatt und die Mobilität in dieser Region positiv beeinflussen. Das hohe Gästeaufkommen auf der Bahnlinie zwischen Visp und Zermatt ist ein weiterer Nachweis für die Notwendigkeit des projektierten Tunnels. Dieser ist gleichzeitig die beste Antwort auf die hohe Nachfrage und die Sicherheit des Bahnbetriebs.»

Romy Biner-Hauser, Gemeindepräsidentin Zermatt: «Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir eine sichere, ganzjährige Bahnzufahrt nach Zermatt brauchen. Es gibt immer wieder Unterbrüche aufgrund von Naturereignissen. Teilweise war das Dorf sogar ganz von der Aussenwelt abgeschnitten. Der Mattertal Tunnel ist darum entscheidend für die sichere Erreichbarkeit von Zermatt.»

Mario Fuchs, Gemeindepräsident Täsch: «Täsch wird durch den Mattertal Tunnel besser an den Tourismusmagneten Zermatt angebunden. Das ist unsere Chance an der touristischen Entwicklung der Region teilzuhaben. Durch das Zusammenrücken der Gemeinden kann das gesamte Mattertal für Besucherinnen und Besucher attraktiver werden.»

Manuel Juon, Leiter Infrastruktur Matterhorn Gotthard Bahn (Bauherrin): «Der Mattertal Tunnel ist nicht nur aufgrund der Grösse ein Jahrhundertprojekt, er ist auch eine ingenieurtechnische Meisterleistung. Das Projekt erhöht die Betriebssicherheit, stärkt die Erreichbarkeit und die Versorgungssicherheit.»

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch www.mgbahn.ch