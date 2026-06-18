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Erste digitale Plattform, die Verkehrsträger vom Start bis zur «letzten Meile» verbindet

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Erste digitale Plattform, die Verkehrsträger vom Start bis zur «letzten Meile» verbindet

Tür-zu-Tür-Verbindungen sind für Reisende bis heute oftmals recht aufwendig zu planen und zu buchen, da dafür mehrere Anwendungen erforderlich sind. Für die Gotthardregion gibt es jetzt eine digitale Mobilitätslösung, die den öffentlichen Verkehr mit so genannten «On-Demand»-Angeboten verbindet. Damit werden Planung und Buchung einer Reise inklusive der «letzten Meile» erstmals auf einer Plattform möglich.

Das Projekt KIMM des Vereins Alpine Mobility zeigt, wie bestehende, bislang getrennte und damit umständlich buchbare Mobilitätsangebote vernetzt, digital und entlang der gesamten Reisekette sinnvoll verbunden werden können. Damit hat es Pioniercharakter für die Schweiz. Die MGBahn bringt den öffentlichen Verkehr als Rückgrat der Reisekette ein.

Die Anwendung kann direkt in die Webseiten von touristischen Akteuren eingebunden werden, sodass Gäste ihre An- und Abreise unmittelbar dort planen und buchen können, wo sie sich über das touristische Angebot der geplanten Reise informieren und orientieren.

Konkret bedeutet das beispielsweise, wer aus Zürich nach Andermatt reist, kann die gesamte Strecke in einer einzigen Buchung planen, von der Anreise mit dem Zug bis zur Weiterfahrt mit dem mybuxi-On-Demand-Service direkt bis zur Unterkunft. Ergänzend lassen sich auch Carsharing- oder Bikesharing-Angebote für Ausflüge vor Ort in die Planung einbeziehen. So entsteht eine durchgängige Reisekette, die den öffentlichen Verkehr mit flexiblen Individualangeboten verbindet.

«Gerade in Bergregionen entsteht der Mehrwert nicht nur auf der Hauptstrecke, sondern dort, wo die Reise bis zum eigentlichen Ziel weitergedacht wird», unterstreicht MGBahn-CEO Egon Gsponer den Kundennutzen von KIMM.

Zum Start stehen der öffentliche Verkehr und On-Demand-Services im Zentrum. Ergänzende Angebote wie Carsharing und Bikesharing werden in die Reiseplanung einbezogen. Für deren Buchung ist aktuell noch ein Absprung auf deren jeweiligen Systeme erforderlich. Für die Zukunft ist geplant, die Buchung dieser Angebote ebenfalls zu integrieren.

Das Projekt KIMM läuft seit 2023 und verfolgt das Ziel, Mobilität in peripheren Tourismusregionen neu zu denken und besser zu verknüpfen. Daraus ist ein Projekt mit Ausstrahlung über die Region hinaus entstanden: Mobilität für touristische und periphere Räume wird neu gedacht, indem sie vernetzt, nutzerfreundlich und mit dem öffentlichen Verkehr als tragender Achse aufgestellt ist. Damit leistet KIMM einen konkreten Beitrag zu einer attraktiveren und nachhaltigeren Mobilität in alpinen Regionen der Schweiz.

Bildmaterial: https://www.alpine-mobility.ch/pressebereich/

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch www.mgbahn.ch