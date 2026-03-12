Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Auf Autozug verrutschter Lastwagen touchiert abgestellten Zug - Update #2: Betrieb auf der Strecke Oberwald-Realp (Furkatunnel) voraussichtlich ab Morgen wieder aufgenommen

Nach Abschluss der Untersuchungsarbeiten durch die Staatsanwaltschaft ist die Strecke nun für die Räumungsarbeiten freigegeben. Ab morgen Freitag kann der Betrieb voraussichtlich auf der ganzen Strecke wieder aufgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft konnte ihre Untersuchungen im Verlaufe des heutigen Vormittags abschliessen und hat die Strecke nun für die Räumungsarbeiten freigegeben.

Einschränkungen am Autoverlad

Aufgrund der Schäden an den Verladewagen sowie der Infrastruktur wird es am Autoverlad Furka in den kommenden Wochen zu Einschränkungen kommen.

Die Autozüge verkehren in den kommenden Tagen wie folgt:

Vom 13. bis 16. März stündlich: ab Oberwald xx:35 und ab Realp xx:05.

Ab 13. März bis auf Weiteres fallen die jeweils ersten und letzten Verbindungen aus.

Wir bitten Reisende darum, die Wartezeiten an den Stationen Oberwald und Realp vor Abfahrt frühzeitig zu prüfen und allenfalls auf alternative Routen wie den Autoverlad Lötschberg auszuweichen.

Zweitmeldung vom 12.03.2025 um ca. 8:15 Uhr

Erstmeldung vom 11.03.2025 um ca. 18:30 Uhr.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch www.mgbahn.ch