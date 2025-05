Die drei Marken von Linglong sorgen für Aufsehen auf der Autopromotec 2025

Beijing (ots/PRNewswire) - Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. hat am 26. März über die Botschaft der Republik Serbien in der Volksrepublik China 300.000 Einweg-OP-Masken, 2.000 medizinische Schutzanzüge und 10.000 Antikörpertests für COVID-19 an die serbische Regierung gespendet. Diese medizinischen Hilfsgüter werden in Kürze in Serbien eintreffen. Dies ist ...

mehr