Auf Autozug verrutschter Lastwagen touchiert abgestellten Zug - Update #1: Betrieb auf der Strecke Oberwald-Realp (Furkatunnel) bleibt bis auf weiteres gesperrt

Aufgrund weiteren Untersuchungen der Staatsanwaltschaft im Verlaufe des heutigen Tages, bleibt die Strecke Oberwald-Realp bis auf Weiteres unterbrochen und der Betrieb eingestellt.

In Folge des gestern auf einem Autozug verrutschen Lastwagens hat die Matterhorn Gotthard Bahn die Schweizerische Untersuchungsstelle (SUST) und die Polizei zur Untersuchung des Vorfalls aufgeboten. Diese führten eine erste Spurensicherung durch. Die Staatsanwaltschaft wird im Verlauf des heutigen Tages vor Ort weitere Untersuchungen vornehmen. Entsprechend konnte die Strecke bislang nicht geräumt werden und der Betrieb bleibt bis auf Weiteres eingestellt.

Erstmeldung vom 11.03.2025 um ca. 18:30 Uhr.

