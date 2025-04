Burnett Homeopathy Pvt. Ltd.

Burnett Homeopathy Private Limited versammelt globale Experten beim World Homoeopathy Summit 3 in Köthen, Deutschland

New Delhi (ots/PRNewswire)

Anlässlich des Geburtstages von Dr. Samuel Hahnemann, dem Vater der Homöopathie, hat Burnett Homeopathy Pvt. Ltd. organisierte offiziell den World Homoeopathy Summit 3 während der Welthomöopathie-Woche 2025 in Köthen, Deutschland, das im Volksmund als die Welthauptstadt der klassischen Homöopathie bezeichnet wird. Burnett ist eine Organisation, die die indische Homöopathie-Industrie auf der ganzen Welt vertritt. Sie veranstalteten den 2. Gipfel erfolgreich in der Weltstadt Dubai.

Der renommierte Gipfel hatte mehr als 200 herausragende Homöopathie-Ärzte und Fachleute aus der ganzen Welt, um zu diskutieren, Wissen auszutauschen und das Erbe der Homöopathie zu feiern. Prominente Teilnehmer waren Dr. Lorie Grossman, Präsidentin des National Center for Homoeopathy, USA; Prof. Ronald Morie aus Großbritannien; Dr. Nitish Dubey, CMD von Hariom Homeo, Indien; Prof. Dr. Dorly und Prof. Leoni aus Brasilien; Dr. Vesna Marinkovic aus Serbien; und Dr. Martin aus den Niederlanden.

Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Homöopathie e.V., Köthen, ehrt die Teilnehmer mit einem besonderen Mittagessen, das den internationalen Delegierten die Gelegenheit bietet, sich in ungezwungener Atmosphäre zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus war das Gipfeltreffen voll von spannenden Aktivitäten, einschließlich einer einzigartigen Reise zum Geburtshaus und zur Praxis von Dr Hahnemann, ein Ereignis, das die Geschichte der klassischen Homöopathie für die Teilnehmer sehr vertiefte. Es folgten ein Wissensaustauschprogramm und die Präsentation von Fallstudien, um die Erfolgsquote zu zeigen. Später führten Experten einen längeren Forschungsdiskurs in der European Library of Homoeopathy, um den Wert der akademischen Zusammenarbeit für neue Fortschritte auf diesem Gebiet zu unterstreichen.

Die Preisverleihung war eine der Hauptattraktionen des Gipfels, bei der 60 Ärzte für ihren Beitrag zur Homöopathie gewürdigt wurden. Durch die Anwesenheit von Eoin Morgan, ehemaliger World Cup-winning captain of the England cricket team, und Bastian Bernhagen, Bundestagsabgeordneter aus Köthen, wurde diese Zeremonie noch denkwürdiger.

Dr. Nitish Dubey, CMD von Burnett Homeopathy Pvt. Ltd. bedankte sich herzlich bei Wiss Homoeopathy, der European Library of Homoeopathy, dem House of Hahnemann und Dr. Stefanie Jahn für ihre Hilfe und Unterstützung auf dem Weg zu einem historischen Erfolg des Gipfels. Weiter sagte er: „Köthen ist nicht nur ein Ort, es ist eine Pilgerreise für jeden Homöopathen. Das Gipfeltreffen hier abzuhalten, war daher sowohl eine Ehre als auch eine Verantwortung, das Erbe Dr. Hahnemanns mit all der Leidenschaft und Zielstrebigkeit voranzutreiben, die er im Sinn hatte. Dieses Gipfeltreffen hat unser gemeinsames Engagement für die Förderung der Homöopathie als globale Heilwissenschaft erneut bekräftigt."

Das bezaubernde Köthen, eine Traumstadt für Homoeopathen, bot den idealen Rahmen für ein wegweisendes Ereignis. Die Teilnehmer sprachen Burnett Homeopathy Pvt. ihren aufrichtigen Dank aus. Ltd. für die Organisation eines so bedeutsamen und weitreichenden globalen Treffens zur Erforschung der ständig wachsenden Möglichkeiten der Homöopathie.

Über Burnett Homeopathy Pvt. Ltd.

Burnett Homeopathy Pvt.Ltd. wurde im Jahr 2018 gegründet und hat sich seitdem zu einem der führenden homöopathischen Franchise-Unternehmen Indiens entwickelt.

