Isabelle von Roten neue Mediensprecherin bei der Matterhorn Gotthard Bahn, Gornergrat Bahn und BVZ Holding AG

Ab Anfang April 2025 übernimmt Isabelle von Roten die Funktion als Mediensprecherin der Matterhorn Gotthard Bahn, Gornergrat Bahn und BVZ Holding AG. Zudem wird sie Stellvertreterin des Leiters Unternehmenskommunikation und Mediensprechers, Jan Bärwalde.

Die 30-jährige Walliserin konnte sich seit Juli 2024 als Hochschulpraktikantin mit ihren neuen Aufgaben vertraut machen. Im Herbst 2024 schloss sie ihren Bachelor of Science in Media Engineering mit Vertiefung in Live Communication an der Fachhochschule Graubünden ab. Zuvor war sie unter anderem als Informationschefin des regionalen Führungsstabs Raron-Niedergesteln sowie als Moderatorin und Nachrichtensprecherin bei Radio Rottu Oberwallis tätig.

Isabelle von Roten übernimmt die Nachfolge von Christoph Andereggen, der nach 24.5 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand geht.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch www.mgbahn.ch