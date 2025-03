Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Bahnstrecke Täsch-Zermatt infolge eines Steinschlags gesperrt

In der vergangenen Nacht (25./26.3) kam es gegen 3:30 Uhr auf der Bahnstrecke Täsch-Zermatt (VS) kurz vor Zermatt am gleichen Ort wie bereits vorgestern zu einem erneuten Steinschlag. Die abgegangenen einzelnen Steinblöcke haben eine Baumaschine beschädigt, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Bahnstrecke bleibt bis auf weiteres gesperrt, auch die Sicherungsarbeiten wurden eingestellt. Das nächste Update ist für 13 Uhr geplant.

Die Verantwortlichen der MGBahn sind mit externen Geologen und Experten u. a. mit Helikoptern im betroffenen Gebiet und beurteilen fortlaufend die Lage. Seit 6:30 Uhr (26.3.) ist ein Bahnersatz mit sechs Bussen zwischen Täsch und Zermatt im Einsatz.

Reisende müssen mehr Zeit einplanen

Aufgrund der im Vergleich zur Bahn deutlich reduzierten Transportkapazitäten, wird Reisenden empfohlen, ihre An- oder Abreise von oder nach Zermatt wenn möglich zu verschieben, zumindest aber mehr Zeit für die Reise einzuplanen.

Bautätigkeiten für zusätzliche Sicherungsmassnahmen

Die gestrige (25.3.) Begehung und das Gutachten externer Geologen hatten die Empfehlung einer Sicherheitssprengung zur Folge. Als Voraussetzung und Vorbereitung für die Sprengung muss der vorhandene Schutzdamm weiter ausgebaut werden, wofür zwei Nachtschichten vorgesehen waren. Die erste erfolgte in der vergangenen Nacht, in der es zum erneuten Steinschlag kam. Die Durchführung der Bauarbeiten wurde ebenfalls mit externen Experten vorgängig besprochen und war.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch www.mgbahn.ch