Medienmitteilung - FRAGILE Spendenlauf in Aarau

Der erste FRAGILE Spendenlauf – ein voller Erfolg!

Zürich, 26.09.2023– Am Samstag, 23. September 2023, fand in Aarau der erste FRAGILE Spendenlauf statt. Es wurden unglaubliche 557,6 Kilometer und Spenden im Umfang von fast 38'000 Franken erlaufen.

59 Läufer:innen versammelten sich im Leichtathletikstadion Schachen in Aarau, um Spenden für Menschen mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen zu sammeln. Der inklusive Lauf wurde gemeinsam von FRAGILE Suisse und der Regionalvereinigung FRAGILE Aargau/Solothurn Ost organisiert und stand allen offen: Menschen mit und ohne Behinderung, jungen und älteren, Spitzenläufer:innen und Anfänger:innen – alle waren gleichermassen willkommen. Während die jüngste Läuferin mit etwa zwei Jahren eine Runde mitgelaufen ist, dürften die ältesten Teilnehmer:innen bereits im Pensionsalter gewesen sein. Es gab eine Teilnehmerin im Rollstuhl, einen Läufer mit Sehbehinderung, der zusammen mit seinem Blindenführhund gelaufen ist, Betroffene, die mit ihren Nordic Walking Stöcken unterwegs waren, eine 17-köpfige Gruppe aus Graubünden, die für eine betroffene Freundin gelaufen ist, sowie zahlreiche andere. Laura war eine dieser Läuferinnen und sie sagt:

«Wir möchten etwas zurückgeben, denn es kann uns alle treffen. Meist wird einem das aber erst bewusst, wenn jemand im eigenen Umfeld betroffen ist. Wir sind für unsere Freundin Riana gelaufen, die mit Anfang 20 von einem Auto angefahren wurde und ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Wir sind froh, dass es eine Organisation wie FRAGILE gibt und wir hoffen sehr, dass unsere Freundin weiterhin grosse Fortschritte macht und wir sie dabei unterstützen können. Liebe Riana, wir stehen hinter dir!».

Alle waren höchst motiviert und haben ihr Bestes gegeben, um möglichst viele Spenden zu sammeln. Alles in allem wurden an diesem Samstag 1’394 Runden zurückgelegt, was unglaublichen 557,6 Kilometern entspricht, und somit Spenden im Umfang von fast 38'000 Franken erlaufen.

Nach allen Abzügen fliessen die Spenden in die Angebote von FRAGILE Aargau/Solothurn Ost und FRAGILE Suisse. Diese richten sich an Menschen mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen und beinhalten Dienstleistungen wie kostenlose Sozialberatung, Begleitetes Wohnen, Freizeitkurse und Selbsthilfegruppen.

Die Organisatorinnen danken allen Teilnehmer:innen, Unterstützer:innen, Besucher:innen, Helfer:innen und Partner:innen ganz herzlich für ihr Engagement und Interesse.

Kontakt

Jana Bauer

Leiterin Kommunikation, Marketing und Fundraising

FRAGILE Suisse

Badenerstrasse 696

8048 Zürich

E-Mail: bauer@fragile.ch

Telefon: 079 521 42 57

Über FRAGILE Suisse

FRAGILE Suisse ist die schweizerische Behinderten- und Patientenorganisation für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige. Zusammen mit ihren elf Regionalvereinigungen bietet die Organisation Dienstleistungen für Betroffene und Angehörige, mit dem Ziel, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und ihre Inklusion in die Gesellschaft zu fördern. Zudem berät und schult sie Fachpersonen zum Thema Hirnverletzung, ihren Folgen und dem Umgang mit Betroffenen. Diese Dienstleistungen werden durch ein Kursprogramm abgerundet. FRAGILE Suisse informiert und sensibilisiert die Öffentlichkeit zum Thema Hirnverletzung und fördert die Prävention. www.fragile.ch

