Kevin Lötscher setzt sich für Menschen mit Hirnverletzung ein

Zürich, 06.12.2023 – Am Dienstag, 5. Dezember 2023, überreichte Kevin Lötscher einen Check im Wert von 2'000 Franken an FRAGILE Suisse. Damit möchte er anderen Menschen helfen, die wie er von einer Hirnverletzung betroffen sind. Mit dabei war auch ein Vertreter der Medien, welcher bei einem Kaffee in Murten mehr über die Zusammenarbeit zwischen dem ehemaligen Eishockey-Profi und der Patientenorganisation erfuhr.

In seinem kürzlich veröffentlichten Buch «Eiszeit» spricht Kevin Lötscher über die Zeit nach seinem Unfall, die Höhen und Tiefen, durch die er gehen musste. «Nicht jeder hat so viel Glück wie ich», sagt er. «Deshalb möchte ich etwas zurückgeben und diesen Menschen helfen». Der ehemalige Eishockey-Profi wurde vor zwölf Jahren auf einem Gehweg angefahren und durch das erlittene Schädel-Hirn-Trauma jäh aus dem Leben gerissen. Obwohl er den Weg zurück aufs Eis geschafft hat, fand er nie mehr zu seiner alten Stärke zurück. So musste er seine Profi-Karriere 2014 schliesslich an den Nagel hängen. Doch Kevin Lötscher gab nicht auf. Er kämpfte sich zurück ins Leben und setzt sich seither für andere Menschen, mit einem ähnlichen Schicksalsschlag, ein.

«Der Glaube an sich selbst und der richtige Support, sind nach einer Hirnverletzung zentral», sagt Kevin Lötscher.

Deshalb spendet er pro Buchverkauf 1 Franken an FRAGILE Suisse – die schweizerische Patientenorganisation für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige. Dank des fulminanten Starts wurde bereits die komplette 1. Auflage verkauft. Dies bedeutet eine erste Spende im Umfang von 2'000 Franken, die FRAGILE Suisse am Dienstag, 5. Dezember 2023, im Hotel Bad Murtensee entgegennehmen durfte.

Möchten Sie mehr über die Zusammenarbeit zwischen dem ehemaligen Eishockey-Profi und der Patientenorganisation erfahren? Oder möchten Sie ein individuelles Interview mit Kevin Lötscher und/oder FRAGILE Suisse führen? Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Über FRAGILE Suisse

FRAGILE Suisse ist die schweizerische Patienten- und Behindertenorganisation für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige. Zusammen mit ihren elf Regionalvereinigungen bietet die Organisation Dienstleistungen für Betroffene und Angehörige, mit dem Ziel, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und ihre Inklusion in die Gesellschaft zu fördern. Zudem berät und schult sie Fachpersonen zum Thema Hirnverletzung, ihren Folgen und dem Umgang mit Betroffenen. Diese Dienstleistungen werden durch ein Kursprogramm abgerundet. FRAGILE Suisse informiert und sensibilisiert die Öffentlichkeit zum Thema Hirnverletzung und fördert die Prävention. www.fragile.ch

