Manuel Juon wird neuer Leiter Infrastruktur und Mitglied der Geschäftsleitung der Matterhorn Gotthard Bahn

Der Verwaltungsrat hat Manuel Juon zum neuen Leiter Infrastruktur und Mitglied der Geschäftsleitung der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) und BVZ Holding gewählt. Manuel Juon (38) ist Bau- und Betriebsingenieur ETH sowie zertifizierter europäischer Eisenbahningenieur. Von seinen früheren beruflichen Stationen kennt er die Bahnbranche und den Infrastrukturbereich bestens. Derzeit ist er als Head of Engineering & Maintenance Small Molecules bei der Lonza AG in Visp tätig. Manuel Juon wird ab 1. September 2024 Nachfolger von Egon Gsponer (49), der aufgrund der Pensionierung von Fernando Lehner per 1. Oktober 2024 die Position des Unternehmensleiters (CEO) übernimmt.

An der ETH Zürich hat Manuel Juon das Bachelorstudium der Bauingenieurwissenschaften und den Master of Science in Management, Technologie und Ökonomie (MTEC) abgeschlossen. Berufsbegleitend absolvierte er zudem den internationalen Master of Science FH Europäische Bahnsysteme. Seine Karriere in der Bahnbranche startete Manuel Juon 2013 als Projekt-Portfoliomanager bei der SBB Infrastruktur. Als Projektleiter und Leiter Planung Netzentwicklung gestaltete er von 2014 bis 2019 bei der BLS Netz AG interdisziplinäre Projekte für das BLS-Bahnnetz aktiv mit. Ende 2019 wechselte er als Betriebsingenieur zur Lonza AG in Visp. Seit Juni 2020 ist er Head of Engineering & Maintenance Small Molecules Visp. In dieser Funktion ist er Mitglied der Standortleitung Small Molecules Visp.

Manuel Juon, aufgewachsen und wohnhaft in Lalden (VS), setzte sich im Rekrutierungsverfahren aufgrund seiner charismatischen Persönlichkeit und seinen ausgewiesenen Fachkompetenzen durch. Er bringt ein hohes Interesse für Innovationen und Technologien sowie wertvolle Führungserfahrungen mit.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung gratulieren Manuel Juon zur Wahl zum Leiter Infrastruktur und freuen sich auf die Zusammenarbeit. «Mit Manuel gewinnen wir einen hoch qualifizierten und äusserst motivierten Leiter Infrastruktur, der fundierte Erfahrungen in der Bahninfrastruktur sowie Führungserfahrung aus der Industrie mitbringt.» kommentiert der derzeitige Stelleninhaber und zukünftige CEO, Egon Gsponer, die Besetzung seiner Nachfolge.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch www.mgbahn.ch