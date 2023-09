Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Touristik- und Bahngruppe BVZ Holding AG auf dem Weg zu neuen Höhen – Halbjahresergebnis auf Rekordniveau

Die BVZ-Gruppe hat in den ersten sechs Monaten 2023 stark vom Nachholeffekt im Verkehrs- und Tourismussektor profitiert. Sowohl aus der Schweiz als auch aus den ausländischen Märkten waren viele Gäste zu verzeichnen. Das Halbjahresergebnis 2023 wies einen Gewinn von CHF 12.56 Mio. aus, was einem Zuwachs von CHF 6.71 Mio. oder 114.8% gegen­über dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Der Gesamtertrag inklusive Leistungen öffentliche Hand (Abgeltungen) stieg im ersten Halbjahr ge­genüber der Vorjahresperiode um CHF 13.78 Mio. oder 16.7% auf CHF 96.56 Mio. Der Betriebsauf­wand nahm um 6.3% auf CHF 67.75 Mio. zu. Das, obwohl die Abgeltungen um CHF 3.4 Mio. oder 17.9% niedriger ausfielen. Damit konnte die BVZ-Gruppe ihre qualitativen Wachstumsambitionen untermauern und sogar das Erfolgsjahr 2019 vor der Pandemie übertref­fen.

WEITER STEIL BERGAUF AM GORNERGRAT

Nachdem der Ertrag im ersten Halbjahr 2022 schon mehr als doppelt so hoch war wie 2021, konnte dieser im gleichen Zeitraum 2023 erneut um 41.9% auf CHF 19.96 Mio. (+ CHF 5.89 Mio.) gesteigert werden und erreichte damit ein neues Rekordergebnis. Massgeblich für diese positive Entwicklung waren die Auf- und Nachholeffekte der internationalen Gäste und eine konstant hohe Inlandsnachfrage für den Gornergrat. Alle Nah- und Fernmärkte – mit Ausnahme von Japan und Greater China – sind mittlerweile deutlich über dem Vorkrisenniveau angelangt. Weiterhin sehr erfreulich sind die Gästezahlen aus den USA sowie aus den süd­ostasiatischen Ländern. Die Zahl der Reisenden ab Zermatt lag bei über 410 000 und damit fast 90 000 höher als in den ersten sechs Monaten 2022.

ALLE SIGNALE AUF GRÜN IM GESCHÄFTS FELD MOBILITÄT

Im Geschäftsfeld Mobilität wuchs der Ertrag gegenüber der Vorjahresperiode um CHF 5.93 Mio. um 19.7% auf CHF 36.04 Mio. an. Alle Seg­mente trugen zu dieser Entwicklung bei. Im regionalen Personenverkehr profi­tierte die Matterhorn Gotthard Bahn besonders auf dem Abschnitt Brig–Zermatt von der positi­ven Nachfrageentwicklung für die Destination Zermatt. Mit der Rückkehr der internationalen Gäste sind die Erträge aus den Swiss Travel Päs­sen im ersten Halbjahr sprunghaft um CHF 4.8 Mio. auf CHF 8.5 Mio. angestiegen. Die An­zahl der Generalabonnements (GA) lag per Ende Juni schweizweit bei rund 437 000. Dies entsprach einer Zunahme von über 26 000 Abos gegenüber dem Vorjahr. Mit über 3 Mio. sich im Umlauf befindenden Halbtaxabonnements verzeichne­ten diese per Ende Juni 2023 wiederum ein All­zeithoch.

IMMOBILIEN WACHSEN WEITER

Im Geschäftsfeld Immobilien nahmen die Er­träge der bestehenden Renditeliegenschaften in Zermatt und Visp sowie der Überbauung Ander­matt Central um CHF 298 000 oder 10.4% zu. Damit etablieren sich die Liegenschaften zuneh­mend als stabiles und wichtiges Standbein neben den vorwiegend touristisch geprägten Geschäftsfeldern.

NEUE ZÜGE FÜR MEHR KUNDENKOMFORT UND HÖHERE ZUVERLÄSSIGKEIT

Mit der Inbetriebnahme der POLARIS-Triebzüge bei der Gornergrat Bahn im Winter 2022/23 und der ersten ORION-Triebzüge bei der Matterhorn Gotthard Bahn im Sommer dieses Jahres wurde eine neue Ära eingeleitet. Für die Gäste bedeu­tet das neue Rollmaterial mehr Reisekomfort und eine höhere Zuverlässigkeit. Für die Bahn­unternehmen der BVZ-Gruppe geht mit den mo­dernen Zügen des Schweizer Herstellers Stadler Rail eine höhere Fahrzeugverfügbarkeit und eine noch grössere Fahrplanstabilität einher. Die fünf POLARIS-Züge haben knapp CHF 45 Mio. gekostet, für die aktuell vorgesehenen 37 ORION-Züge be­trägt das geplante Investitionsvolumen über CHF 400. Mio. Die Matterhorn Gotthard Bahn profitierte von einer Solidarbürgschaft des Bundes und kann den Finanzierungsbedarf zu attraktiven Konditionen decken.

AUSSERGEWÖHNLICHE ERLEBNISSE AUF TOP-NIVEAU SEIT 125 JAHREN

Seit dem 20. August 1898 und damit seit 125 Jah­ren geht es mit der Gornergrat Bahn (GGB) hoch hinaus. Als erste elektrische Zahnradbahn der Schweiz ermöglichte die bahntechnische Pio­nierleistung Gästen aus nah und fern die mysti­sche Berg- und Gletscherwelt rund um Zermatt am Gornergrat (3089 Meter) zu entdecken. In nur zwei Jahren erbaut, prägte sie die touristi­sche Entwicklung im Matterhorndorf nachhaltig. 2023 feiert die Gornergrat Bahn ihren 125. Ge­burtstag mit zahlreichen Jubiläumsaktivitäten und -angeboten. Den Pioniergeist der Erbauer ist heute noch Antrieb für die Entwicklung immer neuer Kundenattraktionen. Bereits seit einiger Zeit staunen Gäste über die Inszenierun­gen in der multimedialen Erlebniswelt «Zooom» oder gehen bei «Meet the Sheep» auf Tuchfüh­lung mit den berühmten Walliser Schwarznasen­schafen. Mit seinen vielseitigen und naturnahen Angeboten ist und bleibt der Gornergrat immer eine Reise wert.

«DIE POSITIVEN RAHMENBEDINGUNGEN NUTZEN»

Davon ausgehend, dass die bereits im vergange­nen Jahr eingesetzte und sich ungebremst fort­setzende Dynamik anhält, blickt die BVZ-Gruppe sehr optimistisch in die Zukunft. «Unser Ziel ist es, die positiven Rahmenbedingungen bestmöglich für uns zu nutzen», so Verwaltungsratspräsident Patrick Z’Brun.

Vorbehaltlich unvorhersehbarer geopolitischer Entwicklungen oder anderen äusseren Auswirkungen wie bei­spielsweise die Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 ist die Prognose für das laufende Geschäftsjahr sehr zuversichtlich. Setzt sich die Nachfrage fort wie in der ersten Jahreshälfte, erscheint es nach heuti­gem Stand wahrscheinlich, 2023 das Rekordergebnis von 2019 übertreffen zu können. Die grossen Pluspunkte der Gruppe sind die Angebotsvielfalt und -attraktivität inmitten der einzigartigen alpinen Bergwelt, die Diversi­fizierung über die vier Geschäftsfelder sowie das grosse Engagement aller Mitarbeitenden.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41