Medienmitteilung 125 Jahre Gornergrat Bahn: Ganz schön schick – die «NostalChic Class»

Ganz schön schick – die «NostalChic Class»

Ein Jubiläum ist da, um gefeiert zu werden. Die Gornergrat Bahn (GGB) tut dies mit ganz besonderen Angeboten und Neuheiten: einer exklusiven, nostalgischen und kulinarisch hochstehenden Bahnfahrt der Extraklasse, einem Kinoerlebnis mit atemberaubender Aussicht und einer geschichtsträchtigen Sonderausstellung.

In der « NostalChic Class» erleben Gäste eine unvergessliche Reise auf den Gornergrat: Den Auftakt bildet ein Willkommensapéro im GoldenLokDown in Zermatt mit einer vergoldeten Lok der ersten Generation der GGB als Herzstück des Ambientes. Anschliessend startet die exklusive Fahrt auf den Gornergrat im restaurierten nostalgischen Wagen mit maximal 22 Teilnehmenden. Vom garantierten Fensterplatz lässt sich die beste Sicht aufs Matterhorn und die grandiose alpine Landschaft geniessen. Eine ortskundige Begleitung sorgt während der Fahrt für das Wohl der Besucherinnen und Besucher und erzählt interessante Geschichten und Anekdoten über Natur, Kultur und Menschen entlang der Strecke.

Am Gipfel angekommen, wartet im Restaurant Vis-à-Vis des 3100 Kulmhotel Gornergrat, seines Zeichens das höchstgelegene Hotel der Schweizer Alpen, ein regionales NostalChic-Menü mit passender Weinbegleitung. Auf der Rückfahrt wird ein Zwischenstopp im 5* Riffelalp Resort mit Kaffee und Dessert eingelegt, bevor die Gäste nach Zermatt zurückkehren – ein unvergessliches Erlebnis im Gepäck.

Open Air Cinema, eine Reise in die Vergangenheit und vieles mehr

Im August findet erstmalig das Coop Open Air Cinema Zermatt auf der Riffelalp statt. An neun Abenden vom 18. bis 26. August können Gäste aktuelle Blockbuster wie «Indiana Jones», «Ein Mann namens Otto», «Mission:Impossible» und «Barbie» mit dem Matterhorn als einzigartiger Hintergrundkulisse geniessen.

Bereits ab Anfang Juli ist im Matterhorn Museum Zermatlantis die Sonderausstellung «The one and only Gornergrat Railway» zu bestaunen. Verschiedene Stationen nehmen die Besucherinnen und Besucher mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit der GGB. Zahlreiche historische Exponate geben einen Einblick, was sich wie in den vergangenen 125 Jahren verändert hat.

Mehr zu den vielen Angeboten und Attraktionen sowie vergünstigte Jubiläumstickets und Hotelübernachtungen mit Bahnfahrt zum Sonderpreis gibt es auf der Jubiläumsseite www.gornergrat.ch/125 zu entdecken.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@gornergrat.ch https://www.gornergrat.ch