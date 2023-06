Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Medienmitteilung Matterhorn Gotthard Bahn und Siemens: Erste mobile Depotsteuerung in der Cloud weltweit in Betrieb

Siemens Mobility und die BVZ Bahngruppe leisten erneut digitale Pionierarbeit für die Bahnwelt: Weltweit zum ersten Mal kommt im Depot Glisergrund der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) die cloud-basierte Lösung «Controlguide® TrackOps Depot» zum Einsatz.

Bisher waren beim Rangierbetrieb komplexe Kommunikationsabläufe zwischen Fahrdienstleiter und Rangierleiter nötig. Den Mitarbeitenden im Rangierbetrieb fehlte oftmals der betriebliche Gesamtüberblick und es wurden unterschiedliche Systeme für das Rangieren und den Reisezugverkehr verwendet. Mit TrackOps Depot lassen sich in den Werkstätten und im Depot Glisergrund der MGBahn die betrieblichen Prozesse schlank und übersichtlich abwickeln.

Gerd Scheller, CEO Mobility Schweiz, unterstreicht so auch den Mehrwert für die Anwender: «Mit der Inbetriebnahme unserer mobilen Depotsteuerung Controlguide TrackOps Depot legen wir gemeinsam mit der MGBahn einen Grundstein. Einen Grundstein für erweiterten Kundennutzen durch innovative Funktionen in der Public Cloud im sicherheitsrelevanten Bahnumfeld.» ( Videostatement von Gerd Scheller, CEO Siemens Mobility Schweiz, zur Inbetriebnahme)

Einfacher, effizienter und sicherer Rangierbetrieb

Der Rangierleiter übernimmt während des Rangiervorgangs die Rolle eines lokalen Fahrdienstleiters auf den definierten Rangierfahrstrassen im Depot Glisergrund. Er steuert und überwacht selbstständig den Rangierverkehr. Die Anforderung von Rangierfahrstrassen sowie dafür erforderliche Weichenstellungen erfolgen digital und werden nach Prüfung vom Stellwerk automatisch eingestellt. Durch die klare Abgrenzung zu den Fahrstrassen sowie die verbesserte Übersicht zur Betriebslage wird die Sicherheit nochmals erhöht.

Dabei ermöglicht die nahtlose Integration in das Bahn-Leitsystem Controlguide Iltis eine optimale Abstimmung zwischen dem Fahrdienstleiter in der Betriebsleitzentrale und dem lokalen Rangierleiter im Depotbereich. Komplexe Kommunikationsabläufe zwischen Fahrdienstleiter und Rangierleiter gehören somit der Vergangenheit an.

«Wir freuen uns sehr, im Depot und den Werkstätten Glisergrund mit TrackOps Depot in enger Kooperation mit Siemens Mobility eine echte Weltneuheit in Betrieb genommen zu haben. Die Arbeit im Rangierbetrieb wird für uns dank der mobilen Depotsteuerung per Tablet durch den Rangierlokführer effizienter, einfacher und sicherer», erklärt MGBahn CEO Fernando Lehner die Vorzüge der innovativen Lösung.

Intuitive und flexible Bedienung per mobilem Endgerät

Die Bedienung erfolgt lokal durch den Rangierleiter mittels eines Tablets. Die Anzeige und Bedienung von Rangierfahrstrassen wird ergänzt durch eine Belegungsanzeige im Depotbereich sowie die Darstellung der Betriebslage im Depotbereich mit Lupenbild in Echtzeit.

TrackOps Depot basiert auf der Controlguide® TrackOps Plattform von Siemens Mobility und wird in der Cloud betrieben. Mit der Inbetriebnahme der mobilen Depotsteuerung legen die MGBahn und Siemens Mobility gemeinsam die Basis für weitere Digitalisierungsschritte. Mit TrackOps Depart (mobile Abfahrerlaubnis) ist der nächste Ausbauschritt bereits in Planung. Die Plattform kann zukünftig mit zusätzlichen Funktionen erweitert werden.

Die Inbetriebnahme der mobilen Depotsteuerung ist ein wichtiger Meilenstein beim Projekt Gesamtprojekt Erneuerung Gleisfeld, Depots und Werkstätten Glisergrund.

Fortsetzung der gemeinsamen digitalen Innovationen im Bahnumfeld

Bereits Anfang 2017 waren Siemens Schweiz und die Gornergrat Bahn, ebenfalls Teil der BVZ Gruppe, auf digitaler Pionierfahrt und realisierten gemeinsam das weltweit erste Bahnleitsystem, das in einer «Cloud» betrieben wird

