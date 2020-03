Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

ad-hoc-Mitteilung BVZ Holding: Verwaltungsrat schlägt reduzierte Dividendenauszahlung für 2019 vor

Geschäftsbericht 2019 online

Ein Dokument

Ad-hoc-Mitteilung BVZ Holding: Verwaltungsrat schlägt reduzierte Dividendenauszahlung für 2019 vor / Geschäftsbericht 2019 der BVZ Holding ab sofort online verfügbar

Sehr geehrte Medien-Vertreter, Analysten und Investoren,

In Anbetracht der aktuellen Lage und der zurzeit noch nicht abschätzbaren Auswirkungen auf das laufende Geschäftsjahr schlägt der Verwaltungsrat für die am 16. April stattfindende Generalversammlung vor, die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auf CHF 7.50 pro Aktie festzulegen. Die allfällige Ausschüttung einer Superdividende in den Folgejahren wird vom Ergebnis 2020 abhängen.

Der BVZ Holding Geschäftsbericht 2019 steht ab sofort online zur Verfügung. Zudem finden Sie diesen als pdf-Dokument im Anhang.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Unternehmenskommunikation Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Holding AG

Medienkontaktnummer.: +41 27 927 71 41, medien@mgbahn.ch

Investor Relations Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Holding AG

Xavier Gertschen, Leiter Unternehmensentwicklung Tel: +41 27 927 70 62, investorrelations@bvzholding.ch