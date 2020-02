Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Matterhorn Gotthard Bahn und Gornergrat Bahn in den "Top Ten" im schweizweiten Arbeitgeberranking

Die BVZ Gruppe mit ihren beiden Produktmarken Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) und Gornergrat Bahn (GGB) erreichte im Arbeitgeberranking von Handelszeitung und Le Temps unter insgesamt 250 Unternehmen schweizweit einen grossartigen 10. Rang.

In der Branche Verkehr und Logistik belegen MGBahn und GBB sogar den 3. Rang. Die Bewertung wurde von Handelszeitung, Le Temps und dem Datenanalyseunternehmen Statista per gross angelegter Online-Umfrage erstellt. Für die Befragung wurden über 1500 Arbeitgeber ab 200 Mitarbeitenden in der Schweiz identifiziert. Es flossen über 100 000 Urteile in das Ranking ein.

Massgebliche Kriterien waren dabei die Weiterempfehlungsbereitschaft von Arbeitnehmenden für den eigenen Arbeitgeber sowie die Empfehlung von Arbeitnehmenden für andere Arbeitgeber innerhalb der Branche.

