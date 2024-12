DAZN

Nur live auf DAZN: Das größte Rematch des Jahrhunderts Usyk gegen Fury am Samstag, 21. Dezember

München (ots)

In dieser Woche ist es endlich so weit. Im größten Rematch des Jahrhunderts stehen sich am Samstag, 21. Dezember, nur live auf DAZN zum zweiten Mal Oleksandr Usyk und Tyson Fury im ultimativen Schwergewichts-Duell gegenüber. Die Kingdom Arena in Riad, Saudi-Arabien, bietet den Schauplatz für den heiß erwarteten Rückkampf unter dem Titel "Reignited". Box-Fans weltweit können das Spektakel live miterleben - nur live auf DAZN.

Das Rematch des Jahres: Usyk vs. Fury am Samstag nur live auf DAZN

In einem spannungsgeladenen ersten Aufeinandertreffen standen sich "The Cat" Uysk und "The Gypsy King" Fury im Mai zum ersten Mal gegenüber. Dort setzte sich der Ukrainer über zwölf Runden mit einer knappen 2:1-Entscheidung der Richterstimmen nach Punkten (Split Decision) durch. Damit krönte sich Usyk, der immer noch ungeschlagen ist, zum ersten unangefochtenen Weltmeister im Schwergewicht seit Lennox Lewis 1999. Nicht mehr dazu gehört mittlerweile der IBF-Titel, da Usyk den Gürtel freiwillig niedergelegt hat und somit einem Entzug durch die IBF zuvorgekommen ist. Stattdessen hält den Titel nun Daniel Dubois, der diesen gegen Anthony Joshua im September verteidigte. Trotzdem geht es für Usyk und Fury immer noch um vier Weltmeistertitel, nämlich die der IBO, WBA, WBC und WBO.

Für die Berichterstattung bei DAZN wird Sebastian Hackl als Moderator fungieren und gemeinsam mit Kommentator Uli Hebel durch den Kampfabend führen. Hinzu kommen Bernd Bönte und Andreas Selak, die das Geschehen mit ihrer Expertise anreichern werden. Zusätzlich wird wie gewohnt im Vorfeld ein umfangreiches Vorprogramm zum Kampf des Jahrhunderts inklusive der Dokumentation "Witnessing Greatness", der Pressekonferenz und des Weigh-In live auf DAZN verfügbar sein. Der Broadcast am Kampftag startet um 16:30 Uhr, mit dem Hauptkampf können die Fans um ca. 23:00 Uhr rechnen.

Agit Kabayel im exklusiven DAZN-Interview: "Für den Boxsport wäre es besser, wenn Fury gewinnt"

Im Hinblick auf den großen Kampfabend mit Usyk vs. Fury hat DAZN ein exklusives Interview mit der deutschen Schwergewichts-Hoffnung Agit Kabayel geführt. Der Schwergewichtler, der das nächste Mal am 22. Februar gegen Zhilei Zhang in den Ring um den WBC Interims-WM-Titel steigen wird, äußerte sich im Hinblick auf den Kampf zwischen Usyk und Fury: "Für den Boxsport wäre es besser, wenn Fury gewinnt." Weitere Aussagen zum Rematch und Kabayels eigenem anstehenden Kampf gibt es auf der DAZN Plattform.

Nur auf DAZN können Kampfsport-Fans den Jahrhundert-Kampf sehen - ab sofort zubuchbar auf dazn.com

Usyk vs. Fury 2 wird auf DAZN weltweit in über 200 Ländern und Regionen verfügbar sein. Fans, die diesen geschichtsträchtigen Kampfabend in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg oder Liechtenstein live miterleben wollen, können das Event ab sofort für 19,99 EUR / 19,90 CHF im Bereich "Mein Konto" zur bestehenden DAZN-Mitgliedschaft hinzufügen. Der Kampf unterliegt einer Altersbeschränkung (FSK 18). Alle notwendigen Informationen über die Altersbeschränkung können hier gefunden werden: Altersnachweis.