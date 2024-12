DAZN

DAZN zeigt ab der Saison 2025/26 bis 2028/29 noch mehr Bundesliga - Die Samstags-Konferenz und alle Sonntag-Spiele live nur auf DAZN

München (ots)

DAZN erweitert seine Partnerschaft mit der DFL, den Bundesliga-Klubs und den Bundesliga-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis 2029

Mehr Bundesliga zeigt keiner: DAZN erweitert Live-Berichterstattung von 106 auf 240 Spielen pro Saison

DAZN sichert sich die beliebte Bundesliga-Konferenz- Fans verpassen so kein Highlight aus 161 Live-Spielen

Die Bundesliga-Sonntage bleiben bei DAZN: Mehr Live-Spiele am Sonntag - 79 Spiele pro Saison mit den besten Teams der Bundesliga

Außerdem, ebenfalls neu ab der nächsten Saison, auf DAZN die Highlights aller Bundesligaspiele, inklusive des Freitagsspiels und des Topspiels am Samstagabend, sowie alle Spiele in voller Länge in Re-Live direkt nach Abpfiff

DAZN ist globaler Partner der DFL und überträgt die Bundesliga ebenfalls in den Märkten Spanien, Belgien, Kanada und Portugal

DAZN ist die Heimat des Fußballs, mit der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025(TM) bei der u.a. der FC Bayern und der BVB um den Titel des besten Vereins der Welt konkurrieren

Auf DAZN ist jeder Tag Spieltag: Nur DAZN vereint mit der Bundesliga und UEFA Champions League, der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025(TM), der UEFA Nations League, den European Qualifiers sowie LALIGA, Serie A und Ligue 1 die beliebtesten Fußball-Wettbewerbe zusammen auf einer Plattform

DAZN, die globale Sport-Entertainment-Plattform, hat seine langfristige Partnerschaft mit der Bundesliga in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Ergebnis der Ausschreibung der Bundesliga-Medienrechte erweitert und sich exklusive Übertragungsrechte gesichert. Die Fans können sich ab der Saison 2025/26 auf ein einzigartiges, umfassendes Bundesliga-Erlebnis live auf DAZN freuen: Die beliebte Bundesliga-Konferenz am Samstag und alle Spiele am Sonntagwerden bis 2029 nur auf DAZN live zu sehen sein.

Mit 240 Spielen pro Saison - darunter 161 Partien in der Konferenz und 79 Live-Spielen am Sonntag - verspricht DAZN die umfangreichste Bundesliga-Live-Berichterstattung. Erstmals wird die beliebte Bundesliga-Konferenz am Samstag, die 90 Minuten geballte Dramatik mit allen Highlights und Entscheidungen bietet, exklusiv auf DAZN ausgestrahlt. Der Bundesliga-Sonntag bleibt zudem der DAZN-Tag und wird im kommenden Rechtezyklus mit mehr Spielen weiter aufgewertet.

Alice Mascia, CEO DACH und GROUP CMO bei DAZN: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Partnerschaft mit der DFL und den Bundesligavereinen bis 2029 langfristig ausbauen können. Mit dieser Investition erhöhen wir unsere Bundesliga-Reichweite und verpflichten uns, allen Fußballfans noch mehr Möglichkeiten und Innovationen zu bieten, ihren Lieblingssport zu verfolgen. Zusammen mit der UEFA Champions League, der FIFA Klub-WM und den internationalen Top-Ligen bestätigen die neuen Bundesliga-Medienrechte, dass DAZN die konkurrenzlose Heimat des Fußballs ist und den Fans das beste Fußballerlebnis an einem Ort bietet."

DAZN ist globaler Partner der DFL: Neben der DACH-Region auch in Spanien, Portugal, Belgien und Kanada

Nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist DAZN langfristiger Partner der DFL. In den DAZN-Märkten Spanien, Portugal, Belgien und Kanada überträgt die Streaming-Plattform ebenfalls ein umfangreiches Live-Paket der höchsten deutschen Spielklasse.

DAZN ist die Heimat für Fußball-Fans: Nur DAZN vereint Bundesliga, UEFA Champions League, die FIFA Klub-WM und die Top-Ligen Europas

Nach der kürzlich getätigten Ankündigung, dass DAZN der exklusive globale Broadcast-Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025(TM) sein wird, sind die erweiterten Bundesliga-Rechte ein weiterer Beleg für das unangefochtene Fußball-Angebot von DAZN. Gemeinsam mit der UEFA Champions League, der neu gewonnenen FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025(TM) und den internationalen Top-Ligen wie LALIGA, Serie A und Ligue 1 sowie der UEFA Nations League und den European Qualifiers vereint DAZN als einzige Plattform die größten und attraktivsten Fußball-Ligen und -Wettbewerbe an einem Ort. Damit bleibt DAZN langfristig die Heimat für alle Fußball-Fans.

Darüber hinaus bietet nur DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LPGA Tour im Golf oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen - alles an einem Ort, nur auf DAZN.