DAZN und Pluto TV erweitern strategische Partnerschaft und starten ersten reinen Handball Free-TV-Channel in Deutschland, Österreich und der Schweiz

München (ots)

DAZN und Pluto TV führen am 01. August den ersten exklusiven reinen Free-TV-Handball-Channel ein

"DAZN Handball x Pluto TV" wird Handball-Fans mit mehr als 50 Live-Spielen pro Saison begeistern, einschließlich der EHF Champions League und EHF European League der Frauen und Männer, sowie einer großen Auswahl aus umfangreichen EHF-Inhalten

Weiterführung des erfolgreichen "DAZN Darts x Pluto TV" Channel mit exklusiven Free-TV-Events und Top-Turnieren der PDC sowie von "DAZN Heldinnen x Pluto TV", mit u.a. Live-Übertragungen und Highlights der UEFA Women's Champions League, der Frauen-Bundesliga und mehr

Die Erweiterung der Partnerschaft mit Pluto TV ist der nächste wegweisende Wachstumsschritt für DAZN, nachdem man zuletzt bereits die langjährige strategische Partnerschaft mit dem kicker vertieft und das Angebot in der Schweiz um die Serie A und Ligue 1 ausgeweitet hat sowie eine Kooperation mit dem Free-TV-Sender DF1 eingegangen ist

Nur auf DAZN ist jeder Tag Spieltag, u.a. mit dem besten Live-Fußball an einem Ort, mit der Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Google Pixel Frauen-Bundesliga und den internationalen Top-Ligen LALIGA, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus bietet nur DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LPGA Tour im Golf oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen - alles an einem Ort, nur auf DAZN

DAZN, die globale Sport-Entertainment-Plattform, und Pluto TV, ein weltweit führender Anbieter von kostenlosem, werbeunterstütztem Streaming-Fernsehen (FAST), geben die Verlängerung und Erweiterung ihrer erfolgreichen Partnerschaft bekannt, um Sportinhalte auf Pluto TV zu bringen. Im Rahmen der neuen Vereinbarung können Fans einen weiteren neuen und kostenlosen DAZN Free TV-Kanal mit hochwertigem Live-Sport exklusiv auf Pluto TV in Deutschland, der Schweiz und Österreich genießen - und das kostenlos.

Die Erweiterung der Partnerschaft mit Pluto TV markiert für DAZN den nächsten wegweisenden Wachstumsschritt, nachdem man zuletzt bereits die langjährige strategische Partnerschaft mit dem kicker vertieft und das Angebot in der Schweiz um die Serie A und Ligue 1 erweitert hat sowie eine Kooperation mit dem Free-TV-Sender DF1 eingegangen ist.

DAZN und Pluto TV starten den ersten reinen Handball-Channel im Free-TV der DACH-Region

Handball ist zweifelsohne eine der beliebtesten TV-Sportarten in Deutschland. Mit "DAZN Handball x Pluto TV" starten DAZN und Pluto TV ab dem 1. August den ersten exklusiven Handball-Kanal im Free-TV in der DACH-Region und setzen damit einmal mehr ein Zeichen für Innovation und machen mehr Sport für die Fans verfügbar: Der neue Kanal zeigt die besten Spiele und größten Stars aus Deutschland und Europa, darunter spannende Partien aus der EHF Champions League und der EHF European League mit deutscher Beteiligung - sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen.

Mit der EHF Champions League der Männer mit den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg im Mittelpunkt zeigt der neue Sender DAZN Handball x Pluto TV ab Mitte September ein Live-Spiel aus jeder Runde der EHF Handball exklusiv im Free-TV. Mit dabei sind auch die Finalspiele der europäischen Wettbewerbe der Männer und Frauen sowie namhafte Teams wie der THW Kiel, die SG Flensburg-Handewitt, Paris Saint Germain und Champions League-Sieger FC Barcelona.

"DAZN Handball x Pluto TV" überträgt außerdem Live-Spiele aus der Women's Champions League und der European League for Women and Men, einschließlich der Halbfinal- und Finalspiele in allen drei Wettbewerben, sowie Highlights und Re-Lives von deutschen Spielen aus dem umfangreichen EHF-Katalog.

Der Start folgt auf die langjährige Zusammenarbeit von DAZN und Pluto TV, die im vergangenen Jahr zum Start der erfolgreichen Darts- und Frauensportkanäle von DAZN auf Pluto TV führte

DAZN und Pluto TV setzen außerdem die erfolgreiche Ausstrahlung des DAZN Darts-Kanals auf Pluto TV fort, über den zahlreiche exklusive Live-Events im Free-TV übertragen werden, darunter der PDC World Cup of Darts und das World Matchplay. "DAZN Darts x Pluto TV" wird weiterhin PDC-Turniere anbieten und die besten Spieler der Welt, darunter die Weltranglistenersten Luke Humphries, Michael van Gerwen und Gerwyn Price, direkt und kostenlos zu den Fans bringen.

Auch der Frauensport bleibt ein zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit. Der "DAZN Heldinnen x Pluto TV" Channel wird weiterhin Live-Übertragungen und Highlights der UEFA Women's Champions League, der Frauen-Bundesliga und anderer bedeutender Wettbewerbe bieten, um die Sichtbarkeit und Anerkennung des Frauensports weiter zu fördern. Mit den Free-TV-Channels setzt DAZN seine Strategie fort, Spitzensport allen Fans auch kostenfrei anzubieten und so die Sportarten dabei zu unterstützen zu wachsen.

Alice Mascia, CEO DACH und GROUP CMO bei DAZN: "Unsere Partnerschaft mit Pluto TV ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie, Sportfans ein breites Spektrum an hochwertigen Livesport-Inhalten zugänglich zu machen. Mit dem Start des neuen Handball-Channels und der Fortführung unserer beliebten Darts- und Frauensport-Kanäle bieten wir unseren Zuschauern noch mehr Spitzensport und exklusive Inhalte. Diese Erweiterung zeigt unser Engagement, den Fans auf verschiedenen Plattformen ein unvergleichliches Sporterlebnis zu bieten."

Olivier Jollet, Executive Vice President und International General Manager von Pluto TV: "Im Rahmen unserer Mission, den Planeten zu unterhalten, freuen wir uns, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit DAZN fortzusetzen, um exklusive, qualitativ hochwertige Sportinhalte auf unsere Plattform zu bringen - und das Beste daran: kostenlos. Mit dem Start eines Kanals, der ausschließlich dem Handball gewidmet ist, bieten wir nicht nur Handballfans exklusive Inhalte kostenlos an, sondern stellen diese Sportart auch neuen Zuschauern auf unserer Plattform vor und sprechen damit verschiedene Interessen an. Wir können es kaum erwarten, dass der Kanal für alle zugänglich wird!"

Durch den erweiterten Deal wird DAZN das Inventar der DAZN-Kanäle auf Pluto TV verkaufen.

