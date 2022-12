BRV Capital

BRV Capital kündigt Auflegung des Mobility Fund I an, mit dem neue Märkte die Dynamik der elektronischen Fahrzeugproduktion nutzen können

Die Auflegung des Fonds folgt auf die Schließung des 1-Milliarden-USD-Fonds BRV Lotus Fund III, der die Expansion und das Engagement von BRV Capital bei der Erschließung der wachsenden alternativen Märkte in Asien herausstellt

BRV Capital, ein auf Wachstumskapital im Technologiebereich fokussierter Zweig von BlueRun Ventures, hat heute die Auflegung eines neuen Fonds, des Mobility Fund, bekannt gegeben. Der Fonds stützt sich auf mehr als 24 Jahre konsistenter und tiefgreifender globaler Investitionserfahrung im Bereich der Mobilität. Er eröffnet und zielt auf einzigartige Investitionsmöglichkeiten, die durch Unterbrechungen in der weltweiten Lieferkette für Elektrofahrzeuge (EV) aufgrund geopolitischer Spannungen auf der ganzen Welt sowie durch die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen vernetzten und autonomen Fahrzeugen und IdD angetrieben werden. BRV Capital wird das Kapital des Mobility Fund I an erfolgreiche Unternehmen in kritischen Wachstumssegmenten innerhalb des EV-Ökosystems zuweisen, die nachweislich über eine hohe Eintrittsbarriere und Skaleneffekte verfügen sowie bahnbrechende Innovationen in der Branche hervorbringen.

Die EV-Branche befindet sich an einem Wendepunkt. Geopolitische Konflikte haben zu einer höheren Nachfrage nach einem lokalisierten und differenzierten Aufbau der Lieferkette, strengeren ESG-konformen und automatisierten Herstellungsprozessen sowie differenzierten Materialtechnologien geführt. BRV Capital hatte das Glück, die Gunst der Stunde zu nutzen. Dazu gehören staatliche Vorgaben für die Einführung von Elektrofahrzeugen, Rabatte/Steuererleichterungen und Investitionen in die Elektrofahrzeug-Infrastruktur, Branchenvorschriften und ein neuer Standard für kohlenstofffreies Fahren sowie der Anstieg des automatisierten Fahrens. Das Zusammentreffen dieser Makrotrends verstärkt den Einfluss des Mobility Fund I auf die Innovation innerhalb des EV-Ökosystems.

„Die Märkte befinden sich an einem Wendepunkt, da die unterbrochene Versorgungskette auf ganz Asien übergreift und einen Anstieg der Produktion in Korea, Taiwan und Südostasien und darüber hinaus bewirkt. BRV Capital nutzt diese Dynamik, um unsere Präsenz in den Vereinigten Staaten, London, Singapur und Taiwan als führendes Unternehmen im Bereich EV-Investitionen auszubauen", erklärt Kwan Yoon, CIO von BRV Capital. „Damit erweitern wir unser Netzwerk innerhalb des EV-Ökosystems, um wichtigen Komponentenherstellern und Batterieproduzenten zu helfen, den Aufbau neuer Lieferketten zu beschleunigen und zu festigen."

„BRV Capital investiert in die Umwälzung grundlegender Technologien, die nicht nur höhere Leistung und Kostenvorteile bringen, sondern ganze Technologiesysteme umweltfreundlicher und energiesparender machen", erklärte Yoon.

Der Mobility Fund I von BRV Capital ist eine Erweiterung seines auf Asien fokussierten Wachstumsaktienfonds BRV Lotus Fund III, da die globalen Möglichkeiten im EV-Sektor exponentiell zunehmen. Nach dem Erfolg von Ecopro Materials und Ecopro CNG nutzt der Mobility Fund I die Chancen von Elektrofahrzeugen innerhalb und außerhalb des asiatischen Marktes und profitiert von der Globalisierung der Elektrofahrzeuge. Mit diesen ergänzenden Fonds will BRV Capital ein EV-Ökosystem auf den globalen Märkten schaffen.

Seit der Schließung des Lotus Fund III hat BRV Capital mehr als die Hälfte des Kapitals in Höhe von 1 Milliarde USD in Portfoliounternehmen wie Ecopro Materials, Line Man und Greenlabs eingesetzt.

Lotus Fund III hebt BRV Capital als die einzige auf Asien fokussierte Wachstumsinvestitionsplattform hervor, die über eine konsistente, mehrere Jahrzehnte umfassende Erfolgsbilanz bei globalen Technologieinvestitionen, ein differenziertes Maß an lokalem Zugang und einzigartige Fähigkeiten bei der proprietären Beschaffung verfügt.

Informationen zu BRV Capital

BRV Capital Management (BRV Capital) ist ein auf Technologie fokussierter Wachstumsfinanzierungsarm von BlueRun Ventures mit einer stark lokalisierten Präsenz in Asien. BRV Capital trägt dazu bei, ein einzigartiges langfristiges Wachstum zu schaffen, indem wir die Gewinner in ihren jeweiligen Branchen unterstützen und ihr Potenzial durch die Nutzung von mehr als 20 Jahren tiefgreifender Branchenkenntnis und globaler Expertise bei der Anwendung technologischer Innovationen maximieren.

BlueRun Ventures wurde 1998 gegründet und hat als erster institutioneller Investor eine Reihe bahnbrechender Technologieinvestitionen identifiziert und geleitet, darunter PayPal (PYPL), Waze (GOOG), Coupa (COUP), Kabbage (AMEX), Topsy (AAPL) und Chomp (AAPL). Parallel dazu konzentriert sich BRV Capital auf technologiegetriebene Wachstumschancen in Asien. Zu den derzeitigen ausgewählten Investitionen gehören Ecopro Materials (führender Anbieter von EV-Batteriekomponenten in Korea), LINE MAN Wongnai (führende O2O-Plattform in Thailand) und Green Labs (führendes Agrartechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Digitalisierung der gesamten landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette leistet). BRV Capital schloss seinen dritten auf Asien fokussierten Fonds, den BRV Lotus Fund III, im Jahr 2021 und wird sich weiterhin auf die grenzübergreifende Wertschöpfung konzentrieren, wobei BRVs tiefes und langjähriges Investmentwissen im Bereich Mobilität genutzt wird.

